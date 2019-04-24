РФ перешла "красные линии": Порошенко прокомментировал раздачу российских паспортов на Донбассе

Петр Порошенко / сайт президента

Решение президента РФ Владимира Путина об упрощении порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) является попыткой легитимизировать военное присутствие России там.

"Незаконная выдача паспортов РФ по так называемому южноосетинскому и приднестровскому сценарию – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса", - заявил президент Украины Петр Порошенко в своем видеообращении.

Он также призвал международных партнеров Украины осудить деструктивные действия российской власти и усилить режим международных санкций.

"Цель России очевидна – обнулить Минские договоренности, где четко прописаны ее обязательства… Вместе с Минскими обязательствами Москва рассчитывает избавиться и от санкций", - подчеркнул глава государства.

Он считает, что Россия снова перешла "красные линии" и открыто торпедирует мирный процесс на Донбассе.

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Президент напомнил о фейковых выборах в 2014 и 2018 годах на оккупированной территории Донбасса, введении рублевой зоны, экспроприации украинских предприятий, официальном признании документов, выданных незаконными органами, что является неполным перечнем деструктивных шагов, которые предприняла РФ в последние годы.

Порошенко расценил беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности как нарушение Минских договоренностей.

"Таким образом Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, которое запрещает оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий", - подчеркнул он.

Глава государства поручил Министерству иностранных дел немедленно инициировать обсуждение данного вопроса в рамках Совета безопасности ООН, а также в других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.

Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

В свою очередь Владимир Путин назвал причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса.