"Не советую соблазнять украинцев": Зеленский ответил Путину на паспорта для ЛДНР

27 апреля 2019, 23:38

Политик заявил, что российский паспорт сулит сомнительные перспективы.

Зеленский
Зеленский посоветовал России прекратить общение с Украиной "на языке угроз" / Reuters

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия зря тратит время, соблазняя украинцев обещаниями об упрощении выдачи своих паспортов.

В Facebook он заявил, что некоторые украинцы по различным причинам могут согласится на получение российского паспорта, но в перспективе это не будет иметь положительный результат, поскольку все граждане понимают разительное отличие России от Украины.

"Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ", - заявил политик.

Зеленский добавил, что украинцы живут в свободной демократической стране и гордятся этим. Поэтому Украина и в будущем будет служить примером для большинства постсоветстких стран.

"Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса", - акцентировал новоизбранный президент.

Напомним, Кремль может принять решение о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке всем украинцам.

Как ранее сообщалось, Путин оправдал решение о раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса тем, что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины.

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Россия Владимир Зеленский паспорта Владимир Путин Украина
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