Раздача паспортов в "ЛДНР": Путин кивает на соседей Украины и хочет "пообсуждать" вопрос в ООН

Владимир Путин придумал оправдание выдачи паспортов РФ в ОРДЛО / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин оправдал решение о раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса тем, что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины.

Президент РФ выразил удивление тем, что "другие соседи это делают", а "почему Россия этого не может делать".

"Польша уже в течение многих лет, чуть ли не десять лет, с 2009 года, выдает Карту поляка, то же самое, и даже больше, выдает паспорта Венгрия, паспорта выдает Румыния, соответственно, венграм, румынам, полякам.

В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие в Украине, хуже румын, поляков или венгров, или украинцев, проживающих там же, но чувствующих свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств – родственных связей, смешанных браков или каких-то других соображений? Я здесь не вижу ничего необычного", - подчеркнул он.

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Путин также решил, что жители оккупированного Россией Донбасса лишены "элементарных человеческих прав": "Им не купить билет на самолет или на поезд. Это запредельная ситуация".

Комментируя созыв заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением РФ о раздаче паспортов жителям "ЛДНР" Путин снова принялся кивать на соседей Украины.

"По поводу выдачи паспортов соседними государствами не предпринимались попытки вынести этот вопрос на уровень Совбеза ООН. А здесь почему? Чем отличается эта ситуация? Да ничем! Пускай выносят, пообсуждаем!" - добавил Путин.

Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

Президент Петр Порошенко заявил, что решение об упрощении порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО является попыткой легитимизировать военное присутствие России там.