Раздача паспортов в "ЛДНР": Путин кивает на соседей Украины и хочет "пообсуждать" вопрос в ООН

25 апреля 2019, 14:38

Владимир Путин прокомментировал созыв заседания СБ ООН в связи с решением РФ о раздаче паспортов жителям "ЛДНР".

Владимир Путин
Владимир Путин придумал оправдание выдачи паспортов РФ в ОРДЛО / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин оправдал решение о раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса тем, что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины.

Президент РФ выразил удивление тем, что "другие соседи это делают", а "почему Россия этого не может делать".

"Польша уже в течение многих лет, чуть ли не десять лет, с 2009 года, выдает Карту поляка, то же самое, и даже больше, выдает паспорта Венгрия, паспорта выдает Румыния, соответственно, венграм, румынам, полякам.

В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие в Украине, хуже румын, поляков или венгров, или украинцев, проживающих там же, но чувствующих свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств – родственных связей, смешанных браков или каких-то других соображений? Я здесь не вижу ничего необычного", - подчеркнул он.

Читайте также"РФ признала себя оккупантом": у Зеленского оценили раздачу российских паспортов на Донбассе

Путин также решил, что жители оккупированного Россией Донбасса лишены "элементарных человеческих прав": "Им не купить билет на самолет или на поезд. Это запредельная ситуация".

Комментируя созыв заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением РФ о раздаче паспортов жителям "ЛДНР" Путин снова принялся кивать на соседей Украины.

"По поводу выдачи паспортов соседними государствами не предпринимались попытки вынести этот вопрос на уровень Совбеза ООН. А здесь почему? Чем отличается эта ситуация? Да ничем! Пускай выносят, пообсуждаем!" - добавил Путин.

Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

Президент Петр Порошенко заявил, что решение об упрощении порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО является попыткой легитимизировать военное присутствие России там.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия паспорта Владимир Путин ЛДНР ОРДЛО Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:40
Врач сказала, кому нужно есть 5 раз в день
15:37
Страстная пятница: можно ли печь паски и что вообще можно и нельзя делать Видео
15:33
Новый рост цен: украинцев предупредили об очередном подорожании газа Видео
15:10
Экс-вице-премьер России предупредил о возможном новом витке агрессии РФ на Донбассе Видео
15:08
Mozgi представили новый клип на песню Chooyka Видео
14:58
На Львовщине несовершеннолетние забили до смерти сверстника и похвастались фото в соцсети
14:42
Смело и эротично: Мадонна непристойно соблазняла Maluma в новом клипе Видео
14:38
Раздача паспортов в "ЛДНР": Путин кивает на соседей Украины и хочет "пообсуждать" вопрос в ООН Видео
14:25
"Финансовые интересы не задевает, а пиариться можно": в Украине отреагировали на принятие закона о языке Видео
14:23
"Должны консолидировать общество": Зеленский оперативно прокомментировал закон о языке Видео
14:14
АМКУ разрешил Ахметову прикупить еще пару облэнерго и стать монополистом на энергорынке
13:49
"Дуракам в Зраде закон не писан": депутаты заблокировали подписание языкового закона Видео
13:19
Раздача паспортов в "ЛДНР": чего хочет Путин и почему молчит Зеленский мнение
13:10
"Полный, абсолютный провал": Путин впервые прокомментировал победу Зеленского Видео
13:02
Разница в 35 лет: как выглядит новая российская невеста Джонни Деппа Фото Видео
13:01
Гастроэнтеролог объяснила, как улучшить пищеварение, не переводя деньги на лекарства
12:25
"Маме сегодня на всех танцевать": Анна Седокова представила дерзкую песню Яжемать Видео
12:05
Синоптики предупредили, когда Киев накроют грозы
11:35
"Сгоревшие компьютеры, закопченные стены": в Киеве был пожар в Министерстве образования
11:31
Журнал People назвал самую красивую женщину мира 2019
11:05
"План Путина": эксперт назвал цель упрощения выдачи паспортов РФ жителям Донбасса Видео
11:04
Языковой закон: Рада приняла решение Видео
11:01
Villa Krim: Благодарны Вам за то, что мы лучшие! новости компании
10:58
"Кидалово" от шоколадного комерса, или Как Зеленский еще надолго останется без президентского кресла мнение
10:52
"Обіцяю": Настя Каменских примерила образ Моны Лизы и Венеры Боттичелли в новом клипе Видео
10:52
Рецепт идеальной паски от победителя шеф-повара: раскрыт секрет удачного теста для куличей Видео
10:30
Пасхальные яйца традиционные и мраморные: как красить яйца шелухой, зеленкой и куркумой Видео
10:22
Как Запад и украинцы показали, что уже сыты Петром Алексеевичем мнение
09:55
"Историческая встреча": Путин рассказал о тет-а-тете с Ким Чен Ыном Видео
09:47
На повестке дня – языковой закон: что нужно знать, чего опасаться и "пряник" от Зеленского Видео
09:20
"Очернить Зеленского": российский политолог назвал цель Кремля в Украине после выборов 2019 Видео
09:00
Чистый четверг 2019: что нельзя делать, а что наоборот – просто необходимо Видео
08:49
"Крайне провокационная акция": США отреагировали на решение Путина по паспортам для жителей Донбасса Видео
08:45
Внушительный бюст и сочные ягодицы: британская "Ким Кардашьян" показала все и сразу Фото
08:30
Кремль будет готов на все, чтобы сорвать успех Зеленского мнение
08:24
"Очень откровенно": Леся Никитюк сверкнула попой в прозрачных штанах Видео
08:10
Пасха 2019: лучшие рецепты пасхи на Воскресение Христово Видео
07:59
Прикольні та християнські привітання з Великоднем – листівки та тексти Фото Видео
07:53
"Какая жесть": в Москве засняли "безумие" из-за бесплатных бургеров, опубликовано видео Видео
07:37
Вкусное тесто, украшения и выпекание: Евгений Клопотенко раскрыл секреты приготовления паски
07:24
В Украине евро серьезно откатился от психологической отметки
07:13
Для чего Путин решил раздавать паспорта жителям ОРДЛО
06:54
Два шага до госпереворота: как Порошенко и Ко решили "утопить" Зеленского мнение
06:33
Открываются "врата смерти": астролог составил жуткий гороскоп для Жириновского
06:14
День дочери 2019: самые ласковые поздравления для самых нежных цветов жизни Фото
05:51
Как распознать в человеке склонность к изменам: ученые нашли ответ
05:22
Поздравления с Чистым четвергом 2019 – открытки и тексты Фото Видео
04:53
Бразильские ученые изобрели новую формулу долголетия
02:31
Участница Танцев со звездами похвасталась смелым декольте
01:56
Ученые выявили секрет быстрого засыпания
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться