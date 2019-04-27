"Россияне с сортирами во дворах": Макаревич подколол Путина из-за паспортов в ЛДНР

Макаревич не оценил намерения Путина о выдаче паспортов украинцам / facebook.com/makarevichav

Известный российский певец и композитор, фронтмен Машины времени Андрей Макаревич напомнил инициатору выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса президенту Владимиру Путину, что у россиян есть также масса нерешенных проблем.

"Забота о гражданстве жителей Донбасса, безусловно, трогает. Я вот только думаю – может, сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах нашей страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах? В порядке приоритетов, так сказать", — написал он в Facebook.

Напомним, Кремль может принять решение о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке всем украинцам.

Как ранее сообщалось, Путин оправдал решение о раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса тем, что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины.