Путин вошел в раж: размечтался о раздаче паспортов РФ всем украинцам

Владимир Путин / Reuters

Кремль может принять решение о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке всем украинцам, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он также прокомментировал предоставление паспортов РФ жителям оккупированного Россией Донбасса.

"Что касается обсуждения этой темы: я думаю, что в обсуждении этой темы, прежде всего, особенно с точки зрения "страшилок" для российского бюджета, для наших бюджетников, вот эти "страшилки" вбрасываются, безусловно, теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих на Донбассе", - заявил он.

Кроме того, Путин утверждает, что что это решение не было спонтанным, и "не принималось с кондачка".

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"Мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", - отметил Путин.

По его словам, расходы в связи с предоставлением гражданства РФ жителям Донбасса, могут достичь 100 млрд руб. Но это цифра не за год, а за несколько предстоящих лет, пишет interfax.ru.

Напомним, накануне состоялось заседание Совета безопасности ООН, посвященное решению РФ о раздаче паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

Президент Петр Порошенко заявил, что решение об упрощении порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО является попыткой легитимизировать военное присутствие России там.

В свою очередь Путин оправдал решение о раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса тем, что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины.