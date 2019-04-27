"Захватить твою страну, затянуть тебя в войну": Орлуша написал стих о паспортах для ЛДНР

27 апреля 2019, 18:01

Поэт творчески попытался рассказать жителям оккупированных территорий о негативных последствиях заигрывания с Россией.

паспорт РФ
Поэт посчитал паспорт РФ непристижным для жителей Донбасса / Фото: УНИАН

Известный российский поэт Андрей Орлов, также известный под псевдонимом Орлуша, с помощью рифмы прокомментировал решение президента России Владимира Путина о выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР".

Стихотворение Орлуша опубликовал в Facebook. Он рассказал соискателям российских документах о том, какие перспективы их ждут после получения злополучного паспорта РФ.

Получил Мыкола паспорт,

Сели паспорт обмывать,

Стол накрыли, подтащили

Ближе дедову кровать.

Дед, дотошный старикашка,

Палкой по столу стучит:

— Там какая-то бумажка

В красном паспорте торчит!

Посмотрели… Прослезились

Теща и невестка,

Ведь бумажка – не простая,

В армию повестка!

И записка: "Паспортиной

Со страною связаны?

Вы теперь у нас, мужчина,

Военнообязаны!

Не фиг слёзы лить, икая,

В подпол прятаться, пищать,

Есть профессия такая –

Заграницу защищать!

Быстро дуй в военкомат,

Там получишь автомат,

Новой Родины сыны

Поддержать её должны

И её правительство

Здесь, по месту жительства!"

У Мыколы хата с краю,

Огород в конце села,

Тут… Рятуйте! Танк въезжает,

Крутит дурою ствола.

Развернуться? Не вопрос!

И полхаты жопой снес:

— Будем вас и вашу мать

От фашистов защищать!

— Это ж просто хулиганство! –

Завизжала вся семья.

— Получил, милок гражданство?

Мы теперь семья твоя!

Захотел срубить рублей,

Так сиди теперь, не блей.

Выглянул в проем оконный?

Это – митинг незаконный.

Выпить забежал сосед?

Возмутительный пикет!

Ты не понял, дурачина?

Паспорт – это лишь причина

Захватить твою страну,

Затянуть тебя в войну,

Разорвать тебя на части,

Заманить тебя в Мордор,

Где закончится про счастье

И про волю разговор.

Красный паспорт – червячок,

Он насажен на крючок,

Есть рыбак на берегу,

Объяснить секрет могу:

С голым торсом рыболов

Знает много добрых слов,

Но гони его взашей,

Вынь лапшицу из ушей,

Не глотай его блесну,

Не ходи в его страну,

От нее добра не жди.

Ты не понял? Что ж, иди…

Пользователи в комментариях преимущественно одобрительно высказались о поэзии Орлуши на злобу дня.

"Как всегда не в бровь, а в глаз", "Гениально каждое слово", "Браво", - написала интернет-публика.

Напомним, Кремль может принять решение о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке всем украинцам.

Как ранее сообщалось, Путин оправдал решение о раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса тем, что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины.

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ДНР ЛНР паспорта Орлов (Орлуша)
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