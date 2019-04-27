"Захватить твою страну, затянуть тебя в войну": Орлуша написал стих о паспортах для ЛДНР

Поэт творчески попытался рассказать жителям оккупированных территорий о негативных последствиях заигрывания с Россией.
Известный российский поэт Андрей Орлов, также известный под псевдонимом Орлуша, с помощью рифмы прокомментировал решение президента России Владимира Путина о выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР".
Стихотворение Орлуша опубликовал в Facebook. Он рассказал соискателям российских документах о том, какие перспективы их ждут после получения злополучного паспорта РФ.
Получил Мыкола паспорт,
Сели паспорт обмывать,
Стол накрыли, подтащили
Ближе дедову кровать.
Дед, дотошный старикашка,
Палкой по столу стучит:
— Там какая-то бумажка
В красном паспорте торчит!
Посмотрели… Прослезились
Теща и невестка,
Ведь бумажка – не простая,
В армию повестка!
И записка: "Паспортиной
Со страною связаны?
Вы теперь у нас, мужчина,
Военнообязаны!
Не фиг слёзы лить, икая,
В подпол прятаться, пищать,
Есть профессия такая –
Заграницу защищать!
Быстро дуй в военкомат,
Там получишь автомат,
Новой Родины сыны
Поддержать её должны
И её правительство
Здесь, по месту жительства!"
У Мыколы хата с краю,
Огород в конце села,
Тут… Рятуйте! Танк въезжает,
Крутит дурою ствола.
Развернуться? Не вопрос!
И полхаты жопой снес:
— Будем вас и вашу мать
От фашистов защищать!
— Это ж просто хулиганство! –
Завизжала вся семья.
— Получил, милок гражданство?
Мы теперь семья твоя!
Захотел срубить рублей,
Так сиди теперь, не блей.
Выглянул в проем оконный?
Это – митинг незаконный.
Выпить забежал сосед?
Возмутительный пикет!
Ты не понял, дурачина?
Паспорт – это лишь причина
Захватить твою страну,
Затянуть тебя в войну,
Разорвать тебя на части,
Заманить тебя в Мордор,
Где закончится про счастье
И про волю разговор.
Красный паспорт – червячок,
Он насажен на крючок,
Есть рыбак на берегу,
Объяснить секрет могу:
С голым торсом рыболов
Знает много добрых слов,
Но гони его взашей,
Вынь лапшицу из ушей,
Не глотай его блесну,
Не ходи в его страну,
От нее добра не жди.
Ты не понял? Что ж, иди…
Пользователи в комментариях преимущественно одобрительно высказались о поэзии Орлуши на злобу дня.
"Как всегда не в бровь, а в глаз", "Гениально каждое слово", "Браво", - написала интернет-публика.
Напомним, Кремль может принять решение о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке всем украинцам.
Как ранее сообщалось, Путин оправдал решение о раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса тем, что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины.