В "ЛНР" уже объявили сроки приема заявлений на получение российских паспортов / РБК

Миграционная служба так называемой "Луганской народной республики" уже объявила сроки приема заявлений на получение российских паспортов.

Оформить российское гражданство по упрощенной процедуре смогут те, кто постоянно проживает на территории "республики", у кого есть паспорт "ЛНР" и регистрация по месту жительства на территории, подконтрольной боевикам.

"Прием заявлений от граждан будет осуществляться с 6 мая 2019 года в управлении миграционной службы МВД ЛНР", — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы местного ведомства.

Ранее экс-депутат Госдумы рассказал о плане Путина по Донбассу. Российский политик убежден, что Кремль не планирует присоединять оккупированные украинские территории.

Также он считает, что Путин загнал себя в угол паспортами на Донбассе. По мнению Ильи Пономарева, Путину придется преодолеть множество сложностей из-за того, что он упростил выдачу российских паспортов для жителей ОРДЛО.

А политолог Николай Фельдман заявил, что форсированная раздача паспортов ЛДНР – это последний шанс Путина. У Кремля все готово, чтобы закрутить гайки, изолировать интернет и начинать переводить Московию на осадное положение. Для этого Путину нужна война.

Российские паспорта для жителей "ЛДНР": история вопроса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями временно оккупированных районов Донбасса.

Представители пресс-службы команды Владимира Зеленского, выигравшего во втором туре выборов президента Украины, немедленно заявили о том, что таким шагом Россия прямо признала себя оккупантом.

В свою очередь эксперт назвал цель упрощения выдачи паспортов РФ жителям Донбасса. Кремль не хочет признавать псевдореспублики, поскольку собирается их "толкать" Украине обратно, полагает эксперт.

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Далее глава МИД Украины Павел Климкин попугал Кремль проблемами из-за паспортов для жителей ОРДЛО. По мнению украинского главдипломата, в Кремле пытаются надавить всеми возможными способами на триумфатора выборов президента Украины 2019 — Владимира Зеленского.

Позднее в Конгрессе США жестко раскритиковали Владимира Путина за указ о паспортах РФ для жителей ОРДЛО. Причем распекали Путина за указ о российских паспортов для жителей временно оккупированного Донбасса как республиканцы, так и демократы.

29 апреля СМИ сообщили, что в оккупированном Луганске начали оформлять российские паспорта. По имеющимся данным, очереди на оформление документов начинают оформлять с раннего утра.

МИД Украины уже призвало международных партнеров не признавать и не принимать российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса. Кроме того, любые действия, осуществленные с такими документами, также не должны иметь правовой силы.

Кроме того, в Кабмине назвали наказание, грозящее жителям "Л/ДНР" за получение паспортов России. Власти РФ хотят легализировать боевиков, полагает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.