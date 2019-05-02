В "ЛНР" уже объявили сроки приема заявлений на получение российских паспортов

2 мая 2019, 23:58

В "республике" решили не затягивать процесс.

Паспорта
В "ЛНР" уже объявили сроки приема заявлений на получение российских паспортов / РБК

Миграционная служба так называемой "Луганской народной республики" уже объявила сроки приема заявлений на получение российских паспортов.

Оформить российское гражданство по упрощенной процедуре смогут те, кто постоянно проживает на территории "республики", у кого есть паспорт "ЛНР" и регистрация по месту жительства на территории, подконтрольной боевикам.

"Прием заявлений от граждан будет осуществляться с 6 мая 2019 года в управлении миграционной службы МВД ЛНР", — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы местного ведомства.

Ранее экс-депутат Госдумы рассказал о плане Путина по Донбассу. Российский политик убежден, что Кремль не планирует присоединять оккупированные украинские территории.

Также он считает, что Путин загнал себя в угол паспортами на Донбассе. По мнению Ильи Пономарева, Путину придется преодолеть множество сложностей из-за того, что он упростил выдачу российских паспортов для жителей ОРДЛО.

А политолог Николай Фельдман заявил, что форсированная раздача паспортов ЛДНР – это последний шанс Путина. У Кремля все готово, чтобы закрутить гайки, изолировать интернет и начинать переводить Московию на осадное положение. Для этого Путину нужна война.

Российские паспорта для жителей "ЛДНР": история вопроса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями временно оккупированных районов Донбасса.  

Представители пресс-службы команды Владимира Зеленского, выигравшего во втором туре выборов президента Украины, немедленно заявили о том, что таким шагом Россия прямо признала себя оккупантом

В свою очередь эксперт назвал цель упрощения выдачи паспортов РФ жителям Донбасса. Кремль не хочет признавать псевдореспублики, поскольку собирается их "толкать" Украине обратно, полагает эксперт.

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Далее глава МИД Украины Павел Климкин попугал Кремль проблемами из-за паспортов для жителей ОРДЛО. По мнению украинского главдипломата, в Кремле пытаются надавить всеми возможными способами на триумфатора выборов президента Украины 2019 — Владимира Зеленского.

Позднее в Конгрессе США жестко раскритиковали Владимира Путина за указ о паспортах РФ для жителей ОРДЛО. Причем распекали Путина за указ о российских паспортов для жителей временно оккупированного Донбасса как республиканцы, так и демократы.

29 апреля СМИ сообщили, что в оккупированном Луганске начали оформлять российские паспорта. По имеющимся данным, очереди на оформление документов начинают оформлять с раннего утра.

МИД Украины уже призвало международных партнеров не признавать и не принимать российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса. Кроме того, любые действия, осуществленные с такими документами, также не должны иметь правовой силы.

Кроме того, в Кабмине назвали наказание, грозящее жителям "Л/ДНР" за получение паспортов России. Власти РФ хотят легализировать боевиков, полагает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ЛНР российские паспорта российское гражданство оккупация Донбасса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:28
Звезда фильма Шаг вперед удивил сеть обнаженным фото 18+
00:21
Лига Европы. 1/2 финала. Арсенал победил Валенсию, Челси не смог обыграть Айнтрахт
02 мая, четверг
23:58
В "ЛНР" уже объявили сроки приема заявлений на получение российских паспортов Видео
23:47
У Зеленского рассказали, кому рассчитывать на амнистию в "ЛДНР" Видео
23:36
Елизавета II лично пресекла "капризы" Меган Маркл: вспыли скандальные подробности о родах герцогини Видео
22:47
Санкции за скандал на Голос. Дети: Алсу отстранили от Евровидения 2019 Видео
22:29
В штабе Зеленского рассказали о "фишечках" его инаугурации Видео
21:50
"Нет границ": в Госдуме прокомментировали заявление Зеленского про "общее" у Украины и России Видео
21:43
Порошенко предложили переименовать Днепр обратно в Днепропетровск Видео
21:19
В Зе!Команде раскрыли позицию Зеленского по ограничению депутатской неприкосновенности Видео
20:57
Платный медосмотр: в МОЗ прокомментировали скандал Видео
20:32
Убийство Гандзюк: возможного организатора отпустили под домашний арест, а "дело пытаются похоронить" Видео
20:18
Зеленский позвал украинских олигархов и бизнесменов расставить точки над "і" Видео
19:30
"Пособник боевиков": на Днепропетровщине суд вынес приговор бразильцу Лусварги Видео
19:00
"Евро подпрыгнул": назван свежий курс валют от НБУ Видео
18:55
Зеленый борщ, классический рецепт: как сварить самый вкусный борщ зеленый
18:30
Maruv в купальнике станцевала тверк, опубликовано видео Видео
18:00
"Обижался на Обаму": политтехнолог объяснил, почему Путин начал проявлять агрессию в мире
17:46
Бойлер и котел – только через тернии: украинцам серьезно усложнили отказ от комуслуг Видео
17:15
День Киева 2019 обойдется бюджету в рекордную сумму: на что пойдут деньги Фото Видео
16:55
"Существенное снижение": аналитик спрогнозировал курс доллара на ближайшую неделю Видео
16:34
На майские праздники украинцев ждут магнитные бури: как уберечься Видео
16:13
"Очень-очень важно": доктор Комаровский назвал главную опасность лекарств без рецептов Видео
15:50
"Ах*енно": Даша Астафьева показала, как создавался ее откровенный портрет Видео
15:48
Кличко показал, как возле филармонии укрепляют опасные склоны
15:41
Евровидение 2019: участники первого полуфинала и их песни Видео
15:27
"Что вы, бл*ди, делаете?": в Ивано-Франковске полиция применила дубинки против ультрас Фото Видео
14:20
Преемница Меркель заступилась за Северный поток-2 и упомянула Украину Видео
14:05
Зеленский выдвинул требования Путину
13:28
"Пугачева по-украински": Ирина Билык удивила сеть сходством с Примадонной Фото
13:24
Турция поставит Украине тепловизоры для систем противотанкового вооружения
13:18
"Я горжусь этим парнем": Потап публично поддержал Владимира Зеленского
13:00
У Зеленского раскрыли, когда назовут кандидатуры на ключевые посты Видео
12:30
"Путин спит и видит": экс-депутат Госдумы сказал, как Украине избежать топливного коллапса Видео
12:15
Расследование трагедии 2 мая в Одессе: в ООН сделали резонансное заявление Видео
11:55
"ЧП на свалке": под Николаевом трагически погиб ребенок
11:53
Звезда Игры престолов тайно вышла замуж: видео торжества Видео
11:45
Недолгое потепление: синоптик предупредила о серьезных дождях и похолодании Видео
11:33
Автор телеграм-канала Сталингулаг рассекретил свою личность Видео
11:25
Экс-глава разведки предупредил об огромной опасности для Украины из-за Путина
11:11
США могут использовать Гуайдо для вторжения в Венесуэлу мнение
11:05
Чат с кулинарным экспертом Евгением Клопотенко
11:00
"Стала моложе Максима выглядеть": Алла Пугачева удивила сеть внешним видом
10:54
Украина договорилась о продаже в Турцию танковых ракет
10:37
"Потери будут огромными": у Зеленского оценили риски войсковой операции по освобождению Донбасса Видео
10:32
Правильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю Видео
10:25
"Трое детей, а выглядит, как девочка": Ольга Фреймут удивила сеть смелым фото в купальнике
10:17
Убитые вагоны и дождь с потолка: Укрзализныця попала в новый скандал Фото Видео
10:01
Восемь заповедей для Зеленского мнение
09:49
"Даже у девушек слюнки текут": Надя Дорофеева похвалилась фигурой и показала сочную попку
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться