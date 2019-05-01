В Кабмине назвали наказание, грозящее жителям "Л/ДНР" за получение паспортов России

Жителей "Л/ДНР", которые получат паспорта России, нужно лишать гражданства Украины, полагает Юрий Грымчак / Фото: УНИАН

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак считает, что жителей подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" части Донбасса, которые получат паспорта России, нужно лишать гражданства Украины.

Жителям захваченной части Донбасса, получившим российское гражданство, нужно аннулировать украинские паспорта, рассказал член Кабмина в комментарии 5 каналу.

По словам чиновника, цель выдачи паспортов РФ на подконтрольной противнику территории — расшатывание ситуации и легализация боевиков — российский паспорт поможет сотрудникам оккупационных администраций "Л/ДНР" избежать уголовного преследования Украины.

"Конституция гласит, что украинец должен иметь только одно гражданство — гражданство Украины, то есть, те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины…", — сказал собеседник.

Грымчак полагает, что "так и надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, паспорта заграничные, внутренние и так далее".Читайте такжеРоссийские паспорта для всех украинцев: что стоит за обещанием Путина и что будет делать Зеленский

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР".

Позже стало известно, что жители захваченной части Донбасса смогут подавать заявления для получения российских паспортов на территориях, подконтрольных боевикам, а за самим паспортом придется ехать в Ростовскую область РФ.

США осудили решение Путина упростить процедуру получения российского гражданства для жителей части востока Украины. В заявлении Госдепартамента Штатов отмечается, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса — "крайне провокационная акция" РФ.

МИД Украины призвал международных партнеров не признавать и не принимать российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса. В министерстве считают, что любые действия, осуществленные с такими документами, также не должны иметь правовой силы.

Справка. В феврале 2014 года в Украине во время Революции Достоинства (Евромайдан) тогдашний президент Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.