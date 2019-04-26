В Конгрессе США распекли Путина за указ о паспортах РФ для жителей ОРДЛО

Сенат США / job-sbu.org

Во всех палатах Конгресса (Представителей и Сенате) США осудили решение президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам, которые живут на временно оккупированных районах Донбасса.

Соответствующее сообщение опубликовано на Facebook-странице посольства Украины в США. По их словам, с осуждающими заявлениями выступили влиятельные сенаторы и конгрессмены.

"Еще одно дерзкое нападение на украинский суверенитет показывает, что Путин несерьезно относится к миру. Соединенные Штаты должны продолжить поддерживать Украину и повысить цену путинской России за ее агрессию", − заявил руководитель Комитета по вооруженным силам Сената Джим Инхоф (Республиканская партия).

"Решение России по ускорению предоставления гражданства жителям востока Украины - еще одна дерзкая попытка легитимизировать незаконную оккупацию этих регионов России. Эти территории являются частью Украины, а не России", − заявил сопредседатель сенатского украинского кокуса, Роб Портман (Республиканская партия).

"Я призываю власти России отменить это провокационное решение. Путин должен признать суверенитет Украины и уважать ее территориальную целостность", − заявил глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен Элиот Энгель (Демократическая партия).

Напомним, в минувшую среду, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями временно оккупированных районов Донбасса.

Представители пресс-службы команды Владимира Зеленского, выигравшего во втором туре выборов президента Украины, немедленно заявили о том, что таким шагом Россия прямо признала себя оккупантом. Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов.

Далее глава МИД Украины Павел Климкин попугал Кремль проблемами из-за паспортов для жителей ОРДЛО.