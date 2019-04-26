"Выстрел себе в ногу": Климкин попугал Кремль проблемами из-за паспортов для жителей ОРДЛО

Павел Климкин / УНИАН

В Кремле во всей полноте осознали, что в Украине пророссийская реальность после выборов президента 2019 не наступит, поэтому сознательно поднимают ставки.

С таким заявлением в Киеве, в пятницу, 26 апреля, выступил глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин − во время совместного со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом брифинга, сообщает УНИАН.

По мнению украинского "главдипломата", решение России упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных боевиками группировок Л/ДНР районов Донбасса − сознательный первый шаг Кремля.

"Для чего он сделан именно сейчас? Кремль понял, что пророссийской реальности здесь не будет. Второе − конечно, Кремль хочет поднять ставки и создать новые условия для того, чтобы разговаривать с новым президентом. Я считаю, что Кремль, как говорится, себе в ногу выстрелил, и наоборот это решение создаст проблемы для России", − резюмировал Климкин.

Напомним, в минувшую среду, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями временно оккупированных районов Донбасса.

Представители пресс-службы команды Владимира Зеленского, выигравшего во втором туре выборов президента Украины, немедленно заявили о том, что таким шагом Россия прямо признала себя оккупантом. Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов.