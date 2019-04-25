"Де-факто жители России": Захарова раскрыла подоплеку раздачи паспортов жителям оккупированного Донбасса

Мария Захарова / Reuters

Подписанный Владимиром Путиным указ об упрощенном получении паспортов граждан РФ жителей районов Донецкой и Луганской областей, временно оккупированных боевиками группировок "Л/ДНР", напрямую вызван тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Такое мнение озвучила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, передает в четверг, 25 апреля. "[Речь шла о том, что есть] очевидная необходимость поддержать наших людей, которые де-факто стали жителями нашей страны, — они не видят ничего со стороны Российской Федерации", — пояснила она, добавив, что сами жители указанных регионов также обращались "с мольбой о том, чтобы их судьба каким-то образом улучшилась", − цитирует ее агентство Интерфакс.

Захарова также особо отметила, что неоднократно озвученные жителями оккупированных районов Донбасса упреки в адрес России, Кремля и лично Владимира Путина несправедливыми. По мнению спикера МИД РФ, без поддержки Москвы — гуманитарной помощи, политического содействия, моральной поддержки — судьба жителей ОРДЛО "сложилась бы куда более драматично".

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями временно оккупированных районов Донбасса.

Представители пресс-службы команды Владимира Зеленского, выигравшего во втором туре выборов президента Украины, немедленно заявили о том, что таким шагом Россия прямо признала себя оккупантом.



