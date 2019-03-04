"Просто ряженые": Захарова нагло "наехала" на украинцев и официальный Киев

Мария Захарова / Reuters

Одиозная представительница МИД РФ Мария Захарова обвинила нынешние украинские власти в предательстве собственного народа.

"Драматизма сюда добавила, конечно, преступность и преступная глупость, преступная халатность, преступное безразличие украинских политиков", − заявила она в интервью "Комсомольской правде".

По мнению Захаровой, в Украине как класс отсутствуют серьезные политики, который бы думали о стране в глобальном масштабе и действовал в интересах народа.

Читайте такжеЗахарову взбесило новое украинское воинское приветствие"Это ряженые. Это люди, которые берут внешние атрибуты национального государства и, прикрываясь ими, проводят просто антиукраинскую политику. И это большая трагедия украинского народа. А украинский народ разнообразен и велик. Это народ, давший миру, в том числе нашему общему пространству, огромное количество великих людей. Это и ученые, это и деятели культуры, искусства, это полководцы. Это великий народ. Но это народ, который был предан собственными политиками", − подытожила она.

Напомним, ранее Захарова раскрыла тайный план США по войне в Венесуэле, а также прокомментировала заявление Порошенко об отмене встреч между США и РФ.