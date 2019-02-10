Мария Захарова рассказала, как достигает эйфории с Никитой Михалковым

Никита Михалков и Мария Захарова / "НТВ"

Одиозный спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала о своих "просто эйфорических" отношениях с известным и скандальным режиссером Никитой Михалковым.

Она призналась, что состоит с ним в "фантастической переписке в стихотворной форме", сообщает портал Российская газета.

"Это такое нереальное удовольствие с ним переписываться. Это нереально! Это азарт, это драйв, это просто эйфория", - призналась Захарова.

Напомним, ранее Захарова прокомментировала высказывание Порошенко о холодном мире между РФ и Украиной. Ранее спикера МИД РФ украинский журналист довел до белого каления.

