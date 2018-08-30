"Слава Украине!": украинский журналист довел до белого каления спикера МИД РФ Захарову

Мария Захарова / Reuters

Журналист Роман Цымбалюк разозлил спикера МИД России Марию Захарову просьбой прокомментировать ее заявление по поводу нового воинского приветствия ВСУ "Слава Украине! / Героям слава!"

"Я хотел у вас уточнить по поводу вашего заявления на прошлом брифинге, где вы выступали относительно лозунга "Слава Украине! Героям Слава!" и проводили параллель с немецкими приветствиями. И пообещали, что эта аналогия будет вписана в стенограмму брифинга. Однако там этого не было. Я очень внимательно смотрел, вы все-таки могли бы артикулировать, что вы имели в виду, с чем ассоциируется (приветствие. - Прим.) у МИД России?" - спросил Цымбалюк у Захаровой в ходе ее брифинга в среду, 29 августа, передает УНИАН.

"Ссылки находятся там. Ну как нет? Ну что вы, Роман? Конечно, в тексте есть ссылки. Дадим, обратим ваше внимание. Я вам лично все это открою и покажу", - разнервничалась в ответ Захарова.

Напомним, 23 августа Захарова назвала новое воинское приветствие ВСУ "Слава Украине! / Героям слава!" "попыткой украинской власти закрепить в подсознаниии украицев личность Бандеры и деятельности УПА".

В начале августа президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, предусматривающий замену воинского приветствия в Вооруженных силах Украины с "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаем (желаю)!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!"