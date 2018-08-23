Захарову взбесило новое украинское воинское приветствие

В РФ тихонько шутят, что вторая фамилия Захаровой - "Пригорелло" / Reuters

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова взбесилась после новостей о новом украинском воинском приветствии - 23 августа она назвала его "попыткой украинской власти закрепить в подсознаниии украицев личность Бандеры и деятельности УПА".

"Корни лозунга "Слава Украине" лежат в нацистском приветствии. Как по мне, это гнусно и отвратительно. Таким образом украинская политическая конъюнктура пытается закрепить в подсознании украинский личность Бандеры и деятельности незаконной в России организации УПА", - сказала Мария Захарова.

Впрочем, представитель МИД РФ мудро промолчала о имеющейся у российских Читайте также"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизациинационалистов традиции приветствовать друг друга выкриками "Слава России! - Героям Слава", которая появилась задолго до 2014 года.

Напомним, во время грядущего военного парада в День Независимости в столице Украины 24 августа в качестве воинских приветствий будут использоваться фразы "Слава Украине!" и "Героям слава!". В дальнейшем это приветствие станет официальным в ВСУ, заменив старое советское.