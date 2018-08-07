"Слава Украине" - в устав. Полторак рассказал, как изменят военные приветствия в ВСУ

Порошенко и Полторак (в центре)

Президент Украины Петр Порошенко, как верховный главнокомандующий ВСУ, дал поручение подчиненным разработать законопроект о замене военного приветствия советского образца «Здравствуйте, товарищи!" и «Здравия желаю» на «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Соответствующее заявление сделал глава украинского Минобороны и генерал армии Украины Степан Полторак, сообщает портал «Укринформ».

«Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы, потому что это определяется в воинских уставах, как надо здороваться. Такие предложения готовятся, и, надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом”, − сказал он.

Полторак также подтвердил тот факт, что во время грядущего военного парада в День Независимости в столице Украины 24 августа в качестве воинских приветствий будут использоваться фразы «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Напомним, ранее министр обороны Украины рассказал о том, сколько жителей Донбасса воюют за "Л/ДНР".