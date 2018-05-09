"Промывка мозгов дает результат". Полторак сказал, сколько жителей части Донбасса воюют за "Л/ДНР"

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что на захваченной части Донбасса примерно 60% членов незаконных вооруженных формирований самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" являются местными жителями.

Российская Федерация "создала такие экономические условия в Донецке и Луганске, что вчерашним шахтерам или крестьянам некуда идти", рассказал чиновник в интервью "Обозревателю".

По словам главы Минобороны, также "промывка мозгов с утра до вечера дает свой результат".

"Россия создала такие экономические условия в Донецке и Луганске, что вчерашним шахтерам или крестьянам некуда идти. Поэтому вынуждены податься в незаконные вооруженные формирования, для того чтобы заработать деньги. Это — первая составляющая, а вторая — информационная работа с населением", — заявил собеседник.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что Донбасса в рядах 1-го и 2-го "армейских корпусов" ("ДНР" и "ЛНР" соответственно) разные должности занимают до 750 офицеров вооруженных сил РФ.