В Москве прокомментировали высказывание Порошенко о холодном мире между РФ и Украиной

Мария Захарова / РИА Новости

Официальный спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента Петра Порошенко о необходимости "холодного мира" с Россией, заявила о том, что президент Украины утратил "шанс на глобальный мир".

По мнению Захаровой, у Порошенко был шанс на глобальный мир − и внутри страны, и в мире – на выполнение минских соглашений", сообщает новостное агентство РИА Новости.

Напомним, Петр Порошенко во вторник, 29 января в Киеве при большом скоплении людей объявил о том, что пойдет на выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. Украинские пользователи соцсетей жестко раскритиковали мероприятие по выдвижению Порошенко, а зрители оказались были ошеломлены предвыборным лозунгом, в котором действующий гарант Конституции противопоставлялся президенту РФ Владимиру Путину.