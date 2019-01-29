"Та же ментальная Москва, только со своими блекджеком и шлюхами": соцсети о выдвижении Порошенко

Петр Порошенко на съезде / Главред

Президент Украины Петр Порошенко в ходе съезда в Киеве официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Он также заявил, что Украине необходим холодный мир с Россией, и что Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году.

Среди гостей и выступавших были Дмитрий Ярош, Епифаний, спикер Андрей Парубий, премьер Владимир Гройсман, глава Меджлиса Мустафа Джемилев, экс-президент Виктор Ющенко, министр культуры Нищук, Александр Турчинов, мэр Днепра Борис Филатов, губернатор Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, министр инфраструктуры Омелян, глава Минздрава Ульяна Супрун, Муженко, Грицак, писатель Лесь Подеревянский, Андерс Фог Расмуссен, Яков Дов Блайх и другие.

Журналист Иван Яковина был краток.

Бывший соратник Порошенко Александр Онищенко удивился, что не увидел среди гостей бизнесмена Александра Петровского, известного под прозвищем "Нарик":

"Съезд Порошенко. Яроша видел. Филарета не видел. Рейпершу Алёну даже видел. Всех порохоботов в таком количестве в одном месте давно не видел. Главный вопрос: а где Нарик? Кто-то видел?"

Журналист Вячеслав Чечило обратил внимание на гостей съезда, пришедших поддержать кандидатуру действующего президента:

"Это было непросто, но Порошенко сумел собрать в свою группу поддержки людей, с рейтингом и авторитетом в обществе меньше, чем у него"

Политолог Константин Бондаренко отмечает, что лозунг Порошенко оказался более чем красноречивым.

"Порошенко дав зрозуміти, куди він збирається переїхати після президентських виборів і де "його Ростов". Гасло "Ми йдемо своїм шляхом... До Брюсселя" - більш ніж промовисте. Та й згадка про Крути, які є не лише символом героїзму студентів, а й символом підлості і безголовості тодішнього керівництва держави, дуже доречна..."

Политолог Юрий Романенко поделился краткими впечатлениями от выступлений основных спикеров съезда.

"Порошенко. Пересказ традиционных сказок "о главном" в форме фальшивого театра. Налицо стратегический смысловой тупик.

Парубий. Косноязычная архаика о потерях. Типичный образец УНР 2.0. Можно было не выпускать, но ради демонстрации единства пришлось напомнить, что Украина формально имеет спикера ВРУ.

Гройсман. Типичная тарабарщина посткомсомола, когда перебирается набор знакомых слов, каждому кто помнит КПСС, но за этим нет никакого содержания, кроме серости, хватательного инстинкта и желания петлять как можно дольше. Вспоминаю форум в Крынице пару лет назад, где было точно также невыносимо скучно и стыдно за такую власть.

Ирина Герещанко. Напомнила всем, что для президента нужна перфектна українська мова. Увага, саме перфектна мова. Цікаво з якого перфектного словника Ірина витягнула це слово.

Луценко толкнул о дьяволе. Не все.... Пойду. Ну его в п@зду такое слушать", - написал Романенко.

Блогер Леонид Швец обратил внимание на лицо Владимира Гройсмана во время речи гаранта.

Общественный деятель Павел Поламарчук отметил, что речи Порошенко кардинального расходятся с его делами.

"Начали относительно приемлемо, хоть и спекулятивно. Но в момент оглашения баллотирования все неизбежно закончилось КПСС и "долгими, продолжительными аплодисментами". Отдельно позабавили молодые нашисты на заднем фоне - особенно слёзно внимающая и интенсивно хлопающая потупчик в очках.

Совочище...

Но главное не это.

Главная проблема - что правильные слова Порошенко драматически, диаметрально расходятся с его делами. Все, что он делает - это не "Геть від Москви!" Это - "Точно такая же самая ментальная и ценностная "Москва", но в своей оболочке. И со своим блекджеком и шлюхами". Точка"

Политолог Руслан Бортник отмечает, что подписания членства об Ассоциации с ЕС отразилось на экономике Украины не лучшим образом.

"Переводим название президентского форума "От Крут до Брюсселя" - "От Поражения к Поражению". Через 8 дней после Крут большевики взяли Киев, через 4 года после Ассоциации Украина стала беднейшей страной Европы"