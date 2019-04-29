"Дороже продать Украине": экс-депутат Госдумы рассказал о плане Путина по Донбассу

Илья Пономарев убежден, что Россия не намерена аннексировать Донбасс / Главред

Бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев высказал мнение, что намерение президента России Владимира Путина упростить выдачу паспортов гражданам Донбасса не является свидетельством того, что он намерен захватить украинскую территорию.

"У Путина нет планов по оккупации этой территории, просто они хотят, как можно дороже ее продать Украине", - цитирует российского политика Апостроф.

По словам Понамарев, некорректно проводить параллели с Южной Осетией и Абхазией, поскольку в Грузии и Украине сложились совершенно различные ситуации.

"Здесь у Кремля был абсолютно осознанный план по захвату Крыма, направленный на сохранение путинской власти в условиях Майдана и не допущении распространения революционного вируса в Россию. А Донбасс возник, как разменная монета, как побочный результат борьбы элит внутри РФ, Путин хотел использовать Донбасс для признания Крыма частью России, но этого не случилось", — добавил он.

Читайте такжеИлья Пономарев: У Киева есть все шансы отобрать у Москвы лидерство в русском миреРоссийский политик полагает, что Путин решил методом угроз начать работу с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Кремля пытается выстроить взаимоотношения между соседними странами таким образом, чтобы сделать нового украинского лидера более гибким.

"То есть нужно испугать украинское руководство, чтобы у них было ощущение, что уже произошла оккупация, и может начаться новый виток войны, а Зеленский ведь шел, как и Порошенко в 2014, с обещанием принести мир в страну. Поэтому это может стать катастрофой для его президентского рейтинга, поэтому он должен делать все что угодно, лишь бы этого не произошло. Думаю, в этом и состоит план Кремля, а не в оккупации", — резюмировал Пономарев.

Напомним, Пономарев сообщил, что в Кремле разделились мнения насчет того, кто должен стать президентом в Украине в результате выборов 2019, что привело к определенному расколу.