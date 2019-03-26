"Проваленный агент": экс-депутат Госдумы спрогнозировал судьбу Прозорова

В РФ Василия Прозорова куда-нибудь пристроят и забудут, спрогнозировал Илья Пономарев / Скриншот видео с youtube.com

Бывший депутат Госдумы, российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров был для спецслужб РФ разменной картой, "это проваленный агент".

В России экс-СБУшника куда-нибудь пристроят и забудут, предателей никто не любит, рассказал политик в эфире ObozTV.

По словам собеседника, по-настоящему ценных агентов очень долго прячут и не раскрывают, а Прозоров был разменной картой, раз его показали.

"Если есть какие-то действительно ценные инсайдерские данные, то как раз задача такого агента — прятать, чтобы противоположная сторона не могла понять, что эти данные раскрыты…", — отметил Пономарев.

Оппозиционер полагает, что, если у бывшего СБУшника действительно есть проблемы со спиртным, то, скорее всего, он сопьется. "Это очень вероятно, потому что это один из типичных способов, которым происходит такая вербовка — когда у человека проблема с женщинами, спиртным, наркотиками, карточными долгами…", — добавил политик.

Напомним, 25 марта в России прошла пресс-конференция Василия Прозорова. Бывший сотрудник СБУ озвучил много фейков, распространенных российской пропагандой. В украинской спецслужбе назвали Прозорова предателем и напомнили ему о судьбе Иуды.