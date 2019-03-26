"Проваленный агент": экс-депутат Госдумы спрогнозировал судьбу Прозорова

Бывший сотрудник СБУ-предатель может спиться, полагает российский оппозиционер.
Бывший депутат Госдумы, российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров был для спецслужб РФ разменной картой, "это проваленный агент".
В России экс-СБУшника куда-нибудь пристроят и забудут, предателей никто не любит, рассказал политик в эфире ObozTV.
По словам собеседника, по-настоящему ценных агентов очень долго прячут и не раскрывают, а Прозоров был разменной картой, раз его показали.
"Если есть какие-то действительно ценные инсайдерские данные, то как раз задача такого агента — прятать, чтобы противоположная сторона не могла понять, что эти данные раскрыты…", — отметил Пономарев.
Оппозиционер полагает, что, если у бывшего СБУшника действительно есть проблемы со спиртным, то, скорее всего, он сопьется. "Это очень вероятно, потому что это один из типичных способов, которым происходит такая вербовка — когда у человека проблема с женщинами, спиртным, наркотиками, карточными долгами…", — добавил политик.
Напомним, 25 марта в России прошла пресс-конференция Василия Прозорова. Бывший сотрудник СБУ озвучил много фейков, распространенных российской пропагандой. В украинской спецслужбе назвали Прозорова предателем и напомнили ему о судьбе Иуды.