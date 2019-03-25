"Пусть чудовище помнит судьбу Иуды": о чем говорит пресс-конференция экс-СБУшника в Москве

Василий Прозоров / кадр из трансляции

В понедельник, 25 марта, в России прошла пресс-конференция Василия Прозорова.

Мужчина назвал себя бывшим сотрудником СБУ, который долгое время – с 2014 года – сотрудничал с российскими спецслужбами и представителям страны-агрессора секретную информацию, в том числе – из зоны антитеррористической операции.

О ЧЕМ ГОВОРИЛ ПРОЗОРОВ

В ходе интервью Прозоров нагло разродился многочисленными фейковыми тезисами, часть из которых уже неоднократно была озвучена российской пропагандой.

Так, перебежчик утверждает, что у подразделения Азов были свои тайные тюрьмы, где пытали людей. Он также заявил, что в Украине действуют многочисленные зарубежные инструкторы. Так, якобы специалисты из США и Великобритании готовили подразделение СБУ для организации терактов и диверсий, а представители спецслужб Грузии обучали украинских силовиков методикам допросов и пыток.

Кроме того, по его словам, Украина причастна к катастрофе Boeing MH17, а популярный телеграм-канал Сталингулаг, в котором критикуются власти РФ и президент Путин, якобы контролируется СБУ.

"ЧУДОВИЩЕ ДОЛЖНО ПОМНИТЬ СУДЬБУ ИУДЫ"

В СБУ подтвердили, что Прозоров являлся сотрудником ведомства, назвали его предателем и напомнили ему о судьбе Иуды. В Службе уточнили, что Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра СБУ за служебное несоответствие - систематическое употребление алкоголя на рабочем месте и дискредитацию звания офицера:

Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей. Но это чудовище должно помнить судьбу Иуды. Вопрос только во времени

В пресс-службе ведомства уточнили, что РФ использовала перебежчика для озвучивания кремлевских заезженных фейков.

"Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о "тайных тюрьмах" и тому подобном", - говорится в сообщении.

"ОЗВУЧИЛ ВСЕ ФЕЙКИ КУРАТОРОВ"

В свою очередь в центре Миротворец назвали пресс-конференцию Прозорова, которая состоялась в день СБУ, "очень хорошим признаком", свидетельствующим о том, что попытка спецслужб РФ дискредитировать СБУ с помощью теракта или убийства провалилась.

"Даже теракт в Харькове накануне у них не получился благодаря работе СБУ. Именно поэтому "за поребриком" поспешно вытянули эту прогнившую, пропахшую нафталином шваль, которая когда-то перебежала в Москву. Нового-то нет ничего, и это тоже говорит о многом", - цитируют руководителя Миротворца Романа Зайцева Факты.

По его словам, Прозоров давно находится в "Чистилище" Миротворца, а сбежал в РФ он полтора года назад

"Надо четко понимать, что предатель озвучил все, что ему велели российские кураторы. Такова участь любого изменника: говорить то, что от него требуют хозяева. Не Украину же он в Москве решил прославлять, сбежав к агрессору", - отметил Зайцев.

"КАКОЕ-ТО ПРОПАГАНДИСТСКОЕ ГОВНО"

Украинский журналист Роман Цимбалюк, корреспондент УНИАН в Москве, присутствовавший на пресс-конференции Прозорова, отметил, что у пропагандистов Кремля начался кризис жанра.

"Ты зачем перешёл на сторону другой страны, если у нас "гражданская война"??? Какое-то пропагандистское говно. Судя по всему, в Кремле совсем паника, если они пересказывают сюжеты из зомби ТВ. Фу, только время потратил на эту чушь", - написал Цимбалюк на своей странице в соцсети Facebook.

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