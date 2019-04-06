Экс-депутат Госдумы рассказал о расколе в Кремле из-за выборов в Украине

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Бывший депутат Государственной думы РФ, российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что в Кремле разделились мнения насчет того, кто должен стать президентом в Украине в результате выборов 2019.

В Кремле одни считают действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко "привычным злом" и подходящей кандидатурой на пост президента, а другие хотят, чтобы должность занял кто угодно, только бы не он, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

По мнению собеседника, власти России вряд ли пойдут на активные провокации в отношении украинского государства после первого тура выборов президента 2019.

"Результаты этих выборов были абсолютно предсказуемы. Давно говорилось, что господин Зеленский (кандидат в президенты в шоумен Владимир Зеленский — Ред.) будет на первом месте, действующий президент — на втором, а Тимошенко (лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — Ред.) не попадет во второй тур…", — отметил экс-депутат.

Пономарев подчеркнул, что "Кремль расколот на тему того, кого бы они хотели больше видеть во главе Украины".

"Существуют люди, которые считают, что действующий президент — это такое привычное зло и нужно, чтобы он остался, а есть люди, которым наоборот — кто угодно, лишь бы не Петр Алексеевич…", — сказал политик.Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур

Напомним, в Украине 31 марта прошел первый тур выборов президента 2019. В Центральной избирательной комиссии посчитала 100% протоколов и выяснили, что победу одержал Владимир Зеленский, второе место досталось Петру Порошенко, а третье — лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко.

На выборах президента в Украине 2019 никто из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, поэтому ЦИК анонсировал второй тур избирательной гонки, он запланирован на 21 апреля.

Ранее российский оппозиционер, депутат Госдумы Константин Боровой говорил Главреду, что Кремль очень боится Зеленского, поскольку он — реформатор, а Петр Порошенко в Украине воссоздает точную модель РФ — "фабрики троллей", грязная дискредитация оппонентов.