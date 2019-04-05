Порошенко в Украине воссоздает точную модель России — экс-депутат Госдумы

В Украине Петр Порошенко реконструирует точную модель РФ, предупредил российский оппозиционер / Reuters

Российский оппозиционер, депутат Государственной думы Российской Федерации считает, что президент и кандидат на этот пост на выборах в Украине 2019 Петр Порошенко, в своей стране воссоздает точную модель РФ — "фабрики троллей", грязная дискредитация оппонентов.

Если Порошенко победит на выборах президента Украины 2019, то эти выборы могут оказаться последней демократической избирательной гонкой в украинском государстве, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам собеседника, Порошенко полностью устраивает Кремль, власти России, без сомнения, косвенно или прямо его поддерживают.

"Если Порошенко победит в этой борьбе, это будет катастрофа… потом Порошенко просто будет придумывать, как остаться у власти или кого назначить преемником. Это будет реконструкцией того, что сегодня есть в России...", — отметил эксперт.

Боровой полагает, что, если ситуация в Украине законсервируется на годы вперед, это будет представлять настоящую опасность для страны.

"Потому что Порошенко в Украине реконструирует точную модель России: "фабрики троллей", грязная дискредитация оппонентов и т.д. Это — борьба не за Порошенко, а против демократических механизмов в Украине", — заявил экс-депутат.

Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур"…Сейчас все гудят, что Зеленский (кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский — Ред.) якобы боится дебатов с Порошенко. Но это неправда. Зеленскому достаточно напомнить, что Порошенко обещал люстрацию, борьбу с коррупцией, реформу политической системы, чтобы она не зависела от России, от олигархов, которых кормит Россия, но почему-то ничего из этого не сделал", — добавил политик.

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. На сайте Центризбиркома 4 апреля опубликовали результаты выборов 2019 Украина, были подсчитаны 100% протоколов.

В ЦИК сообщили, что лидером стал Владимир Зеленский, за ним следует Петр Порошенко, а на третьем месте расположилась лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

На выборах президента 2019 никто из кандидатов не набрал свыше половины голосов, поэтому в ЦИК анонсировали второй тур избирательной гонки, он пройдет 21 апреля.

Позже Зеленский обратился к Порошенко с призывом прийти на дебаты на стадион НСК Олимпийский в Киеве. Действующий украинский лидер принял вызов Зеленского. За бюджетные деньги дебаты Зеленского и Порошенко должны состояться 19 апреля.