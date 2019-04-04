Почему Кремль так испугался Зеленского и пытается сохранить у власти Порошенко

Константин Боровой

Российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов

4 апреля 2019, 06:55

Если манипуляции Кремля сработают и Порошенко победит, это будет катастрофа для Украины, потому что нынешние выборы могут оказаться последними демократическими выборами в стране.

Порошенко, Зеленский
Сейчас Порошенко и Кремль – это одна команда, действующая сообща, чтобы не допустить к власти Зеленского, считает Боровой

Нынешний президент Украины Петр Порошенко абсолютно устраивает российскую власть. Прямо или косвенно, но Кремль поддерживает его, в этом нет никаких сомнений.

В то же время Кремль очень боится Владимира Зеленского, потому что он – реформатор. Зеленский – это та же модель, что и Михаил Саакашвили в Грузии, он действительно может положить конец коррупции и изменить соотношение сил украинской и российской армий. Он в состоянии прекратить коррупцию в армии и заработок на войне.

Перспектива избрания Зеленского президентом Украины заставляет Кремль очень нервничать. Потому совершенно неудивительно, что российские "фабрики троллей" активно подключились к работе в поддержку Порошенко.

Их месседж сводится к тому, что "президентом Украины должен стать кто угодно, только не Порошенко", но только очень глупый человек не поймет, что содержательная часть этого послания Кремля заключается в прямо противоположной идее - "президентом Украины должен стать кто угодно, кроме Зеленского"

Зеленский совершенно не устраивает Кремль тем, что способен решить все украинские проблемы. Как в Грузии, где не было армии, спецслужб, где существовала огромная агентурная сеть, Михеил Саакашвили и Иване Мерабишвили за два года изменили страну кардинальным образом. В Грузии были олигархи, которые торговали с Россией, зависели от нее, были "воры в законе" - за два года все это исчезло, как не бывало.

Читайте такжеШанс для Тимошенко и новые грабли для Порошенко: что светит политикам по итогам первого тураПредставьте себе, что за два года кто-то в Украине поборет коррупцию, кто-то сделает Украину пусть не благополучной сверхдержавой, но хотя бы благополучным государством. А благополучная Украина – самое страшное для Кремля, что только может произойти.

Мы не можем быть на 100% уверенными, что Зеленскому абсолютно все удастся. Но признаки того, что он создает мощную команду реформаторов, уже есть.

Если же Петр Порошенко будет избран на второй срок, это будет значить консервацию существующего положения дел еще на пять лет. А за пять лет президентства Петра Алексеевича не было сделано ничего из того, что он обещал.

Сейчас все гудят, что Зеленский якобы боится дебатов с Порошенко. Но это неправда. Зеленскому достаточно напомнить, что Порошенко обещал люстрацию, борьбу с коррупцией, реформу политической системы, чтобы она не зависела от России, от олигархов, которых кормит Россия, но почему-то ничего из этого не сделал.

Если же сегодняшнаяя ситуация законсервируется на годы вперед, это будет представлять настоящую опасность для Украины. Потому что Порошенко в Украине реконструирует точную модель России: "фабрики троллей", грязная дискредитация оппонентов и т.д. Это – борьба не за Порошенко, а против демократических механизмов в Украине.

Если Порошенко победит в этой борьбе, это будет катастрофа - нынешние выборы могут оказаться последними демократическими выборами в Украине. А потом Порошенко просто будет придумывать, как остаться у власти или кого назначить преемником. Это будет реконструкцией того, что сегодня есть в России.

Если Зеленского изберут президентом, от него необходимы действия, а не пустая болтовня, которую мы слышали от Порошенко, а также отказ от переговорных форматов, абсолютно бессмысленных и вредных для Украины ("минский формат", "нормандская четверка"). Это форматы, в которых идет бюрократическое формальное обсуждение, но никакие решения не принимаются.

Читайте такжеКак Порошенко выставил украинцев идиотами, или Главная ошибка Петра Алексеевича на выборах-2019Существует несколько моделей, и одну из них я уже предложил – необходимо выдвинуть ультиматум России по поводу вывода российских войск с востока Украины и Крыма. И, если Москва не выполняет этот ультиматум, то Украина формально оказывается в состоянии войны, которую начала Россия. Но это формальное состояние не должно привести к "горячей" форме войны, но во всяком случае оно зафиксирует события, которые до сих пор Украина Петра Порошенко фактически не признавала – состояние войны. Военное положение, которое вводил Порошенко, без признания состояния войны – это просто имитация деятельности, а не деятельность. Это кардинально изменит ситуацию.

Можно дождаться, когда будет достроен Северный поток-2, и когда Россия остановит прокачку нефти через Украину. А можно – сделать это самим, в результате чего Россия потеряет в 20-30-40 раз больше, чем Украина, от таких действий.

Можно призвать другие государства прекратить экономические отношения с Россией. Угроза настоящих санкций – это инструмент, которым Зеленский может добиться очень много. Но это надо делать очень быстро.

Технологии, которые должны повлиять на украинцев и заставить их проголосовать за Порошенко, а не за Зеленского, Кремлем уже включены. Российская пропаганда очень действенна в Украине, она серьезно влияет на позиции и мнение людей.

Например, сейчас Администрация президента Порошенко и Кремль включили фейк по поводу того, что Зеленский выгоден Кремлю. Эта манипуляция рассчитана на самых неподготовленных и не думающих избирателей. АП и Кремль пытаются использовать самые грязные методы в пропагандистской кампании и дискредитации оппонентов Порошенко. Сейчас Порошенко и Кремль – это одна команда. 

Читайте такжеПочему Порошенко будет драться и цепляться за власть до последнегоТем более, что сейчас речь идет не только об использовании административного ресурса, а о серьезных фальсификациях. Этим должны заниматься правоохранительные органы Украины. Но и тут тоже мы сталкиваемся с еще одной проблемой – правоохранительные органы и спецслужбы Украины сегодня находятся в таком же состоянии, как пять лет назад, то есть под очень сильным влиянием России. Это все – агентурные сети России.

Саакашвили начал с ликвидации агентурных сетей. И чего не делал вообще Порошенко за пять лет президентства. При всем осторожном уважении к нему я вынужден сказать, что сегодня он находится под воздействием собственных спецслужб и, соответственно, спецслужб России, потому что в свое время он пошел у них на поводу и согласился неправовые действия по отношению к Саакашвили.

Константин Боровой, российский оппозиционный политики, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов, специально для "Главреда"  

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