"Идиоты": Зеленский отреагировал на видео-поддержку Охлобыстина и Пореченкова

Владимир Зеленский назвал российских актеров "идиотами" / Reuters

Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 и шоумен Владимир Зеленский назвал идиотами российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые записали видео его в поддержку.

Зеленский считает, что актерам за этот ролик заплатили, передает "Украинская правда".

"Идиоты. Зачем они это вообще сделали?", - отреагировал шоумен.

Напомним, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков, которые активно поддерживали пророссийских боевиков на Донбассе, записали провокационное видео, в котором они выпивают, обнимаются, и разыгрывают диалог.

"А если он выиграет… будет нам должен. Слава Украине. Крым наш… Все наше!", - говорили артисты.

Отметим, что в конце они раскрыли, о ком шла речь: "Только Зеленский!".

Ранее Владимир Зеленский раскрыл, чем займется, если не выиграет выборы 2019.