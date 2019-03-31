"Парламентская бойня": Зеленский раскрыл, чем займется, если не выиграет выборы 2019

31 марта 2019, 15:09

Кандидат в президенты считает, что участие в выборах в Украине 2019 является "сильным шагом".

Владимир Зеленский сообщил, что, если не станет президентом, будет готовиться к выборам в парламент
Владимир Зеленский сообщил, что, если не станет президентом, будет готовиться к выборам в Раду / Reuters

Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 и шоумен Владимир Зеленский поделился, что, если не станет главой государства, будет готовиться к "парламентской бойне" — выборам в Верховную Раду.

Участие в выборах президента Украины 2019 — "сильный шаг", рассказал Зеленский в интервью Украинской правде.

По словам собеседника, он не будет считать проигрышем, если не станет президентом.

"Это не проигрыш. Это попытка, это сильный шаг… Есть чем заниматься (в случае, если не будут выиграны выборы 2019 — Ред.), будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально", — заявил кандидат.Напомним, в Украине 31 декабря 2018-го началась президентская избирательная кампания. В январе партия "Слуга народа" провела свой первый съезд и приняла решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Потом Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его в качестве кандидата в президенты. Всего для участия в выборах президента Украины 2019 ЦИК зарегистрировала 44 кандидата.

Позже пять кандидатов отказались идти на выборы 2019. Число кандидатов в президенты стало рекордным — 39.

Список кандидатов на пост президента

В избирательной гонке примет участие рекордное количество кандидатов — 39 человек.

Из-за этого бюллетень для президентских выборов 2019 года в Украине является самым большим за всю историю выборов.

А если выложить друг за другом все бюллетени, то их длина составит 24 тыс. 354 км - расстояние от Киева до столицы Уругвая, а плоскость, которую сможет покрыть продукция, достигнет 5 кв. км - как 70 футбольных полей.

Выборы президента Украины-2019: окончательный список кандидатов 

Игорь Шевченко: Самовыдвиженец, беспартийный. 48 лет, юрист, экс-министр экологии. Президент благотворительной организации "Успішна Україна".

Виталий Скоцик: Самовыдвиженец, беспартийный. 47 лет, экономист, экс-глава Аграрной партии Украины. Профессор кафедры коневодства и пчеловодства в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.

Валентин Наливайченко: Кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 52 года, экс-глава СБУ, лидер партии "Справедливость".

Сергей Каплин: Кандидат от партии "Социал-демократическая партия". 39 лет, депутат Верховной Рады Украины.

Анатолий Гриценко: Кандидат от политической партии "Гражданская позиция". 61 год, доцент кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", бывший министр обороны Украины (2005 – 2007).

Виталий Куприй: Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Ольга Богомолец: Самовыдвиженка. 51 год, народный депутат Украины от партии "Блок Петра Порошенко", председатель комитета парламента по вопросам здравоохранения. Политик также является Заслуженным врачом Украины и певицей.

Геннадий Балашов: Кандидат от партии "5.10". 57 лет. Украинский предприниматель, блогер, политик и общественный деятель, лидер партии "5.10".

Александр Шевченко: Кандидат от партии "УКРОП". 47 лет, внефракционный народный депутат Верховной Рады VIII созыва.

Роман Насиров: Самовыдвиженец. 39 лет, экс-нардеп, с мая 2015 года – председатель Государственной фискальной службы Украины. В январе 2018 Кабмин уволил его с этой должности, однако Насиров обжаловал это решение в суде.

Юрий Бойко: Самовыдвиженец. 60 лет. Народный депутат Украины, член партии "Оппозиционный блок". Его кандидатуру поддерживает политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь", которой он руководит вместе с Вадимом Рабиновичем. Бывший министр энергетики и угольной промышленности (2010-2012 годы) и вице-премьер-министр (2012-2014 годы).

Юлия Тимошенко: Кандидат от политической партии "Батькивщина", 58 лет. Народный депутат Украины с 1997 года. Была премьер-министром Украины в 2005 и 2007-2010 годах. Баллотируется в президенты уже третий раз.

Олег Ляшко: Кандидат от политической партии "Радикальная партия", 46 лет. Украинский политик, народный депутат Украины, бывший журналист. Лидер "Радикальной партии".

Александр Вилкул: Кандидат от партии "Оппозиционный блок – партия мира и развития", 44 года. Украинский политик, член партии "Оппозиционный блок" (в прошлом Партия регионов).

Аркадий Корнацкий: Самовыдвиженец, 65 лет. Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"). Украинский политический деятель и предприниматель.

Александр Мороз: Кандидат от партии "Социалистическая партия", 74 года. Украинский политик и общественный деятель. Был главой Верховной Рады Украины в 1994-1998 и 2006-2007 годах.

Илья Кива: Кандидат от партии "Социалистическая партия Украины", 41 год. Был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Лидер "Социалистической партии Украины".

Руслан Кошулинский: Кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода", 49 лет. Украинский политик, народный депутат Украины VII созыва и заместитель главы Верховной Рады (VII созыва). Его кандидатуру поддержали Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14" и Организация украинских националистов.

Александр Данилюк: Самовыдвиженец, 37 лет. Член партии "Гражданское движение "Общее дело". Советник министра обороны Украины Валерия Гелетея на общественных началах с 15 июля по 5 ноября 2014 года.

Сергей Тарута: Кандидат от политической партии "Основа", 63 года. Народный депутат Украины, председатель совета директоров компании "Индустриальный союз Донбасса". В 2014 году был главой Донецкой областной государственной администрации.

Владимир Зеленский: Кандидат от партии "Слуга народа". 41 год. Украинский политик, шоумен, актер, сценарист, продюсер и руководитель "Студии Квартал-95".

Инна Богословская: Самовыдвиженка. 58 лет. Украинский политик и предприниматель, экс-депутат Верховной Рады, экс-председатель политической партии "Вече" и бывший член Партии регионов.

Игорь Смешко: Самовыдвиженец. 63 года. Украинский военный, политический и государственный деятель, председатель Комитета по вопросам разведки при президенте Украины (с 2014 года), советник президента, председатель СБУ (2003-2005 годах).

Николай Габер: Самовыдвиженец. 58 лет. Украинский политик болгарского происхождения, кандидат биологических наук, помощник народного депутата Верховной Рады Андрея Реки. Является членом "Патриотической партии Украины".

Юрий Деревянко: Кандидат от партии "Воля". 45 лет. Украинский политик, предприниматель и народный депутат Украины.

Роман Бессмертный: Самовыдвиженец. 53 года. Бывший вице-премьер-министр Украины, экс-представитель Украины в Трехсторонней переговорной группе в Минске, преподаватель Киевского национального университета культуры и искусств.

Виктор Бондарь: Кандидат от партии "Видродження". Предприниматель, депутат Верховной Рады Украины, бывший министр транспорта и связи Украины (2005 – 2006 годы) и экс-глава Днепропетровской государственной администрации (с 2007 по 2010 годы).

Руслан Рыгованов: Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет. Исполняет обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт".

Сергей Носенко: Самовыдвиженец, беспартийный. 50 лет. Старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина".

Виктор Кривенко: Кандидат от партии "Народный рух Украины". 37 лет. Депутат VIII созыва ВРУ от партии "Самопомич", затем – во фракции БПП, сейчас внефракционный. С мая 2017 года – глава партии "Народный рух Украины".

Андрей Новак: Кандидат от партии "Патриот". 46 лет. Украинский экономист, политолог, общественный деятель. Кандидат экономических наук. Работал консультантом при комитетах Верховной Рады и помощником народного депутата, был советником двух премьер-министров Украины.

Василий Журавлев: Кандидат от партии "Стабильность". Председатель партии и президент Федерации футбола Мариуполя.

Юрий Тимошенко: Самовыдвиженец. 57 лет. Боец Национальной гвардии, народный депутат Украины, в Верховную Раду его выдвигал "Народный фронт", но в январе 2019 года политсила исключила парламентария из своей фракции. Сечас он не входит ни в одну из фракций. 

Петр Порошенко: Самовыдвиженец, 53 года. Украинский политик, государственный деятель, пятый президент Украины, предприниматель и олигарх.

Юрий Кармазин: Самовыдвиженец, 61 год. Украинский политический деятель, судья, Народный депутат Украины 2-го, 3-го, 4-го, 6-го созыва, председатель политической Партии защитников Отечества.

Юлия Литвиненко: Самовыдвиженка, 42 года. Украинская телеведущая, генеральный продюсер радиостанции "Вести ФМ".

Александр Ващенко: Самовыдвиженец, 56 лет. Руководитель общественной организации "Власть народа".

Владимир Петров: Самовыдвиженец. Блогер и журналист. Подозреваемый по делу о якобы домогательствах к студентке КПИ Наталье Бурейко. Сейчас он находится под домашним арестом.

Александр Соловьев: Выдвиженец от партии "Умная сила". 45 лет. Лидер партии "Умная сила", экс-начальник отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Центризбирком должен установить результаты выборов в Украине 2019 до 10 апреля включительно. Второго тура выборов президента 2019 может не быть, если в первом туре кто-то из кандидатов в президенты наберет свыше 50% голосов избирателей. Если никто не наберет более половины голосов на выборах 2019 Украина, второй тур избирательной гонки будет назначен на 21 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
выборы Верховная Рада Владимир Зеленский выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:09
"Парламентская бойня": Зеленский раскрыл, чем займется, если не выиграет выборы 2019
15:04
Выборы президента Украины 2019: онлайн-трансляция (обновляется) Видео
15:01
"До последнего думал": Яценюк вместе с женой проголосовал на выборах президента
14:59
Выборы президента Украины 2019: как голосуют звезды шоу-бизнеса Видео
14:39
Возле ЦИК заметили стаи "титушек" Фото
14:32
Ликер "Шоколадный заяц" может не пройти во второй тур, его догоняет Настойка юго-восточная
14:29
Выборы президента 2019: как голосуют кандидаты в президенты и украинские политики Фото Видео
14:25
В Молдове зафиксировали подвоз избирателей на украинские участки из Приднестровья – СМИ
14:11
"Коктейль Молотова": на Черниговщине пытались поджечь избирательный участок
13:54
Зеленский рассказал, куда и зачем совершит визиты в случае победы на выборах
13:42
Полуголый Максим Галкин случайно попал на видео: показал больше, чем хотел Видео
13:20
С Порошенко на голосовании произошел забавный казус: опубликованы фото и видео Видео
13:17
"Наряд на вырост, ох*енно": в Сети порадовались новой яркой карикатуре на Путина
13:11
Мэр Киева Виталий Кличко приехал голосовать на выборах Президента Украины на велосипеде Фото
12:47
Наташа Королева боится, что ее сын станет стриптизером
12:46
Выборы президента Украины 2019: лента соцсетей (обновляется)
12:20
Меган Маркл нарушит 40-летнюю королевскую традицию
12:01
В ЦИК рассказали, какой уровень явки на выборах президента Украины 2019
12:00
Лилия Подкопаева беременна: спортсменка намекнула, когда будет ждать пополнения в семье Видео
11:35
Гройсман стал вдвое меньше зарабатывать: опубликована декларация премьера за 2018 год
11:30
Западное СМИ рассказало, какое мощное оружие есть в "закромах" НАТО
11:21
Устроили эротическую прелюдию: любовные утехи Александра Цекало и его жены попали на видео Видео
11:15
На Волыни и Ровенской области наблюдателей не пустили на заседание участковой комиссии
11:12
Показал весь: Ляшко под камеры "засветил" свой бюллетень и нарушил закон Видео
10:55
В Харькове зафиксировали скрытую агитацию Порошенко в день выборов
10:42
Девушка дня Instagram: пышногрудая амазонка Розангела Эспиноза Фото Видео
10:33
Пойдет ли Россия войной на Финляндию и Швецию мнение
10:20
На Херсонщине штампом "испоганили" более тысячи бюллетеней
10:20
В Николаеве полицейский нахамил в ответ на замечание о нарушении закона о выборах
09:53
В Запорожье задержали мужчину за фото бюллетеня
09:40
В Кривом Роге пенсионеры "штурмовали" избирательный участок: опубликовано видео Видео
09:06
В Словакии Зузана Чапутова победила на выборах президента
08:50
Украине в апреле светят "летние деньки" — синоптики Видео
08:49
Бой Гвоздик - Нгумбу: украинец защитил титул чемпиона мира - опубликовано видео Видео
08:37
Через что придется пройти Украине на пути к превращению в нормальную страну мнение
08:22
Наташа Королева пожаловалась на СБУ, нашедшую в ее хите призыв к экстремизму
08:12
Начались выборы президента Украины 2019: избирательные участки открылись
07:55
"Самый теплый день": синоптик предупредила о температурных качелях в Украине Видео
07:50
Угнетающий период: астролог напророчил Турчинову низвержение с должности
07:30
В Украине перешли на летнее время 2019: как смягчить "удар" по организму Видео
07:17
1 апреля: как смешно приколоться и как поздравить друзей Фото Видео
06:54
Ученые рассказали, как сохранить сексуальное здоровье после 30-ти
06:33
"Выжечь бандеровскую капусту": почему пора бросить перчатку книгам из России мнение
06:05
Кровь стынет в жилах: названы жестокие маньяки, садисты и убийцы среди знаков Зодиака Видео
05:42
"Перекроили просто ужасно": Алина Гросу шокировала сеть внешним видом
05:06
Диетолог объяснила, какой сыр и творог лучше есть Видео
04:36
"Угроза украинскому транзиту": Венгрия сделала шаг к получению газа из Азербайджана Видео
04:01
Психолог объяснила, почему нужно отсекать "токсичных людей" Видео
02:32
"Прямо в классе": Учительница соблазняла школьника в перерывах между уроками
01:46
Секс и бурлеск: Дита фон Тиз взволновала фанатов откровенным фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться