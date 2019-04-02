Все проблемы, который получит Зеленский, ему достанутся в наследство от Порошенко

Петр Порошенко / Reuters

Провластные эксперты рисуют нам ужасы про то, что будет после победы Зеленского. И, знаете, пропаганда иногда права, даже если она дешевая.

Страна неуправляема – это видно хотя бы потому, что сфальсифицировать выборы в пользу Порошенко не получилось даже в тех регионах, где для этого были заботливо выращены карманные "нарики". Госфинансы дышат на ладан – бюджет не выполняется, долги населения за услуги ЖХ достигли 70 млрд, Минфин бьет рекорды по размещение займов под 20% годовых.

Зеленский получит сходу кучу проблем, с которыми справиться будет крайне сложно. Единственное, что недоговаривают нам райтеры Петра Алексеевича – это то, что все это Зеленский получит в наследство от… Порошенко. Это Порошенко построил нежизнеспособную страну, главными экспортными товарами и источником финансовой стабильности которой являются рабы и зерно. И нет ни малейшего намека на то, что, если дать этим людям еще пять лет, то они построят что-то другое.

Читайте такжеПочему проигрыш Порошенко во втором туре неизбеженПостроит ли что-то другое Зеленский? Вряд ли, мы ведь тоже не верим в чудеса. Но, как в том анекдоте про белошвейку в борделе, есть меленькая надежда. В конце концов, мы просто не знаем, на что способен Зеленский и его окружение. И никогда не узнаем, если не дадим им попробовать.

Нет нужды спорить с порохоботами. Да, тот, кто голосует за Зеленского, у того, скорее всего, нет мозгов.

Но тот, кто проголосует за Порошенко, приведшего нас к этому ужасному выбору из двух зол, у того нет ни мозгов, ни совести.