Все проблемы, который получит Зеленский, ему достанутся в наследство от Порошенко

Мы не знаем, на что способен Зеленский, но никогда не узнаем, если не дадим попробовать.
Провластные эксперты рисуют нам ужасы про то, что будет после победы Зеленского. И, знаете, пропаганда иногда права, даже если она дешевая.
Страна неуправляема – это видно хотя бы потому, что сфальсифицировать выборы в пользу Порошенко не получилось даже в тех регионах, где для этого были заботливо выращены карманные "нарики". Госфинансы дышат на ладан – бюджет не выполняется, долги населения за услуги ЖХ достигли 70 млрд, Минфин бьет рекорды по размещение займов под 20% годовых.
Зеленский получит сходу кучу проблем, с которыми справиться будет крайне сложно. Единственное, что недоговаривают нам райтеры Петра Алексеевича – это то, что все это Зеленский получит в наследство от… Порошенко. Это Порошенко построил нежизнеспособную страну, главными экспортными товарами и источником финансовой стабильности которой являются рабы и зерно. И нет ни малейшего намека на то, что, если дать этим людям еще пять лет, то они построят что-то другое.
Читайте такжеПочему проигрыш Порошенко во втором туре неизбеженПостроит ли что-то другое Зеленский? Вряд ли, мы ведь тоже не верим в чудеса. Но, как в том анекдоте про белошвейку в борделе, есть меленькая надежда. В конце концов, мы просто не знаем, на что способен Зеленский и его окружение. И никогда не узнаем, если не дадим им попробовать.
Нет нужды спорить с порохоботами. Да, тот, кто голосует за Зеленского, у того, скорее всего, нет мозгов.
Но тот, кто проголосует за Порошенко, приведшего нас к этому ужасному выбору из двух зол, у того нет ни мозгов, ни совести.