"Рабы России": чиновник Порошенко обозвал избирателей Зеленского

Чиновник полагает, что у украинцев есть два варианта: за Порошенко или в рабы России / Фото: Facebook/Ростислав Павленко

Экс-заместитель главы Администрации Президента Ростислав Павленко, который сейчас занимает должность директора Нацинститута стратегических исследований, эмоционально прокомментировал результаты первого тура выборов президента, обозвав избирателей Владимира Зеленского "рабами России".

"Пока избирательные комиссии подводят официальные результаты первого тура выборов, можем говорить уже о втором туре. Несмотря на реакцию политиков и обозревателей, заметил: многие еще живут какими-то мифами и самовнушением. Мол, мы не за того, но и не за того ...Это самообман. Не существует "нейтральной" ниши", - написал он в Facebook.

По мнению Павленко, украинцы категорически должны голосовать на его фаворита президента Петра Порошенко, поскольку только он за ЕС и НАТО. В противном случае граждане Украины, утверждает чиновник, попадут к Кремлю в рабство. Он убежден, что на нейтральную позицию украинские избиратели права не имеют.

"Или с Порошенко - в ЕС и НАТО (сложно, но с каждым шагом и с каждым годом легче, в том числе и исправляя ошибки, в том числе давая ответы на все непростые вопросы). Или с Зеленским (и Коломойским) - в рабы России. Стать ресурсом для геополитических амбиций Кремля и удовлетворить чувство реванша олигархов рабов. Выбор на самом деле только между этими вариантами", - отметил он.

Напомним, накануне Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook назвал всех проголосовавших за Владимира Зеленского на выборах президента 2019 украинцев, ни много, ни мало - предателями. И не исключил, что ради будущего Украины, "придется стрелять".

Позже авторитетный социолог оценила скандальный выпад Муждабаева против избирателей Зеленского.