"Стукнутый неофит и провокатор": Соцсети взбурлили гневом после наезда Муждабаева на избирателей Зеленского

Айдер Муждабаев / Радио Свобода

Накануне замдиректора крымскотатарского телеканал ATR Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook разразился гневно-экспрессивным постом, в котором ничтоже сумняшеся назвал всех проголосовавших за Владимира Зеленского на выборах президента 2019 украинцев предателями, а также не исключил того, что ради спасения будущего Украины от "пророссийского населения" - "придется стрелять".

Такой хейтспич Муждабаева вызвал практически тотально негодующую реакцию пользователей Сети.

"Начитался Глазьева с Прохановым и собрался реализовывать русско-имперский проект развала Украины на западные области и "Новороссию", - сразу заподозрил его в работе на Кремль пользователь Дмитрий Милин.

"В центре фото, Айдер Муждабаев, он журналист, недавно стал гражданином Украины. После выборов президента, он призвал убивать тех избирателей, которые не голосовали за Петра Порошенко. Также он допустил потерю 5-6 областей Украины. Это цена власти Порошенко?", - гневно задал риторический вопрос адвокат Игорь Чудовский.

"Хорошо, что стала вскрываться медиа-агентура Москвы. Муждабаев крепко вписался в крымскотатарское сообщество на материке. Ведёт программы на телеканале бывшего вице-премьера "правительства Аксенова" Ленура Ислямова, который уже пятый год почему-то на свободе, мурыжит крымчан в фейсбуке, создавая тренды провокаций, разделяет всех на теме автономии Крыма и так далее. Ещё, вчера обложил всех ху... Аркадий, который Бабченко. Это вообще чудо чудное, которое прописалось под крышей сбу(ФСБ). Про пропагандистов Киселева и Ганапольского, засланных сюда еще во времена януковича - Ющенко наверное не стоит и напоминать подробнее. Все эти медиа-киллеры, обслуживающие Кремль уже не первое десятилетие, выполняли на выборах одну задачу - протянуть Порошенко, главную, после Бойко, креатуру Кремля, в президенты", - пустился в конспирологические рассуждения Виктор Астапенко.

"Айдер Муждабаев проявляет себя, как провокатор. Неправильно называть его крымскотатарским журналистом. Определение "пропорошенковский" также является манипулятивным. Он журналист российский, представитель грубой и незатейливой пропагандистской школы, с 2008 по 2015-й - замглавреда "Московского комсомольца", пропутинской желтой газеты, внесшей большой вклад в оглупление российского читателя. Уволился оттуда и приехал в Украину Муждабаев не в качестве протеста против аннексии Крыма, а только в 2015-м. Резкость его оценок и безапелляционность заявлений - вполне в духе кремлевских СМИ. Но теперь он перешел границу - дискредитируя крымскотатарское движение, оскорбляя население Украины и практически призывая к гражданской войне. Это либо помноженная на глупость наглость, либо он завербован Москвой и занимается подрывной деятельностью, сея рознь в воюющей стране и выставляя крымских татар экстремистском свете. Ведь Муждабаев возглавляет крымскотатарский телеканал, субсидирующийся Украиной. Разжигать внутреннюю вражду в нашей ситуации - очевидная работа на врага", - припомнил Муждабаеву период работы в российских медиа журналист Константин Дорошенко.

"P.S. А стукнутый неофит Муждабаев, "новоиспеченный украинец", еще недавно долго работавший себе в Московии замглавреда большой российской провластной газеты, назвал 83 процента жителей Украины предателями и уже собрался стрелять их, несогласных, и дробить Украину. Скриншоты видели? То есть 17 процентов населения, поклонники Порошенко, должны взять пулеметики и расстрелять остальные 83 за тупость и предательство. Ну, что ж, это так мило. А многие из вас мне не верили. Когда я говорю вам, что человек говно, можете быть уверенными, что это так. А вот когда я очарован кем-то и хочу верить в кого-то, то верить мне не обязательно, я часто думаю о людях лучше, чем они есть, но никогда – хуже", – написал российский певец и оппозиционер Алексей "Профессор" Лебединский.

Напомним, ранее авторитетный социолог оценила скандальный выпад Муждабаева против избирателей Зеленского.