"Слушай ты, чмо *баное, малоросс проклятый": порохоботы взорвались из-за рейтинга Зеленского

Порохоботы устроили травлю проголосовавшим за Зеленского / Униан

Лидеры общественного мнения (ЛОМы), известные своей пропрезидентской позицией, весьма своеобразно оказывают поддержку нынешнему главе государства Петру Порошенко – оскорбляя и травя в соцсетях избирателей Владимира Зеленского.

Основной месседж их постов: все, кто против Порошенко – "враги Украины" и "предатели", ватники и "хохлы", в лучшем случае – просто первоапрельские "дураки".

Одним из первых стал скандальный пост крымскотатарского журналиста, замдиректора телеканала ATR Айдера Муждабаева, где тот прозрачно намекнул, что в проголосовавших за Зеленского и других кандидатов "видимо, придется стрелять".

Блогер Антон Ходза и вовсе не стеснялся в выражениях, умоляя "инакомыслящих" вернуться на "путь истинный":

Слушай ты, чмо *баное, идиот клинический, быдло необразованное, малоросс проклятый, тр*хать все что ты любишь и ценишь в ж*пу, сука ты тупая, гамно, манкурт, ненавижу вас вонючих предателей, отморозок конченый, срал я на твое мнение, набил бы тебе рожу и интернет не дает такой возможности, проголосуй во втором туре за Порошенко пожалуйста. Надо страну спасать.

В том же, матерном, духе выступил и Антон Швец:

Политолог Александр Палий, который ранее оскандалился с заявлением, что президентом Украины должен быть украинец и христианин "как и абсолютное большинство украинцев", на этот раз решил напугать украинцев скачками курса доллара:

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М@лороссы в первом туре победили. Сваты и квартальный юмор. Коломойский наконец то, хоть в первом туре, победил. Стець в первом туре победил. Те, кто заставляли ПП верить в собственную непогрешимость, победили. Победили в первом туре. Имеем во втором туре приблатненного гопника. Не завгара конечно, но тоже кое-что. Но 100%-ого малоросса. Который хочет зарабатывать в России, "договориться", чтоб закончилась война и вообще мышебратья.

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И да, еще раз повторю. И Конституция с ее курсом на НАТО, и Томос, и тем более безвиз, это все откатывается за полгода после следующих выборов в ВР. А может и раньше, учитывая переобувание народнофронтовцев. А если учесть кто и с какими ресурсами в этом заинтересованы, то все может быть еще стремительнее. И на безвиз, и на Томос, пересичным уже плевать. Память как у креветки. И да. Порошенко единственный за последние 25 лет, при ком СМИ гнали все что хотели безнаказанно. При Игорь Валерьиче так не забалуешь. Да и протестов таких не будет. Эти люди не помнят "Майдана".

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Примечательно, что этот же тезис про "неграждан" дублирует другой лояльный Банковой эксперт – журналист Витайлий Гайдукевич:

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Короче, простой урок – если тебе нужна не крепкая небольшая группка, а количественное большинство, не пренебрегай дураками. Увы.

Павел Нусс и вовсе в своей риторике дошел до "отбросов человечества":

Виктор Уколов ударился в религию и приравнял скандал в оборонке к критике Игоря Коломойского:

Ранее СМИ сообщили, что на встрече с порохоботами президент грозил расстрелами. Такое заявление глава государства якобы сделал 26 марта во время встречи с лояльными блогерами в своем предвыборном штабе.

В свое время политолог объяснил, в чем польза порохоботов для страны. По мнению эксперта, позиции Банковой зачастую защищают "не тонко и не умно".