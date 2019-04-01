"Слушай ты, чмо *баное, малоросс проклятый": порохоботы взорвались из-за рейтинга Зеленского

1 апреля 2019, 16:35

Избирателей Зеленского провластные ЛОМы обзывают в лучшем случае не очень умными людьми.

Порошенко, палец
Порохоботы устроили травлю проголосовавшим за Зеленского / Униан

Лидеры общественного мнения (ЛОМы), известные своей пропрезидентской позицией, весьма своеобразно оказывают поддержку нынешнему главе государства Петру Порошенко – оскорбляя и травя в соцсетях избирателей Владимира Зеленского.

Основной месседж их постов: все, кто против Порошенко – "враги Украины" и "предатели", ватники и "хохлы", в лучшем случае – просто первоапрельские "дураки".

Одним из первых стал скандальный пост крымскотатарского журналиста, замдиректора телеканала ATR Айдера Муждабаева, где тот прозрачно намекнул, что в проголосовавших за Зеленского и других кандидатов "видимо, придется стрелять".

Блогер Антон Ходза и вовсе не стеснялся в выражениях, умоляя "инакомыслящих" вернуться на "путь истинный":

Слушай ты, чмо *баное, идиот клинический, быдло необразованное, малоросс проклятый, тр*хать все что ты любишь и ценишь в ж*пу, сука ты тупая, гамно, манкурт, ненавижу вас вонючих предателей, отморозок конченый, срал я на твое мнение, набил бы тебе рожу и интернет не дает такой возможности, проголосуй во втором туре за Порошенко пожалуйста. Надо страну спасать.

В том же, матерном, духе выступил и Антон Швец:

Политолог Александр Палий, который ранее оскандалился с заявлением, что президентом Украины должен быть украинец и христианин "как и абсолютное большинство украинцев", на этот раз решил напугать украинцев скачками курса доллара:

Читайте такжеРынок выдохнул: эксперт рассказал, какого курса доллара ждать украинцам после победы ЗеленскогоРоман Доник обозвал электорат Зеленского "м*лоросами" и "приблатненными гопниками":

М@лороссы в первом туре победили. Сваты и квартальный юмор. Коломойский наконец то, хоть в первом туре, победил. Стець в первом туре победил. Те, кто заставляли ПП верить в собственную непогрешимость, победили. Победили в первом туре. Имеем во втором туре приблатненного гопника. Не завгара конечно, но тоже кое-что. Но 100%-ого малоросса. Который хочет зарабатывать в России, "договориться", чтоб закончилась война и вообще мышебратья.

Читайте такжеБойцы ВСУ на Донбассе массово "прокатили" Порошенко на выборах президента - ЦИКДоний пытается убедить население, что "вопрос не в Порошенко. Вопрос в Украине и в векторе ее развития".

И да, еще раз повторю. И Конституция с ее курсом на НАТО, и Томос, и тем более безвиз, это все откатывается за полгода после следующих выборов в ВР. А может и раньше, учитывая переобувание народнофронтовцев. А если учесть кто и с какими ресурсами в этом заинтересованы, то все может быть еще стремительнее. И на безвиз, и на Томос, пересичным уже плевать. Память как у креветки. И да. Порошенко единственный за последние 25 лет, при ком СМИ гнали все что хотели безнаказанно. При Игорь Валерьиче так не забалуешь. Да и протестов таких не будет. Эти люди не помнят "Майдана".

Читайте также"Скорее сорвет выборы, чем выиграет их": эксперты - о шансах Порошенко и Зеленского во втором туреЛояльный к Банковой политолог Тарас Березовец заявил, что те, кто голосовал за Зеленского – это "не граждане, а население":

Примечательно, что этот же тезис про "неграждан" дублирует другой лояльный Банковой эксперт – журналист Витайлий Гайдукевич:

Читайте также"Очень плохие сценарии для Украины": аналитик рассказал, как Порошенко будет выгрызать себе властьЖурналист Виктор Трегубов, по сути, назвал избирателей Зеленского дураками, заявив, что "избиратели Зеленского, безусловно, не очень склонны к глубокомыслию". А в конце своего поста он резюмировал:

Короче, простой урок – если тебе нужна не крепкая небольшая группка, а количественное большинство, не пренебрегай дураками. Увы.

Павел Нусс и вовсе в своей риторике дошел до "отбросов человечества":

Виктор Уколов ударился в религию и приравнял скандал в оборонке к критике Игоря Коломойского:

Ранее СМИ сообщили, что на встрече с порохоботами президент грозил расстрелами. Такое заявление глава государства якобы сделал 26 марта во время встречи с лояльными блогерами в своем предвыборном штабе.

В свое время политолог объяснил, в чем польза порохоботов для страны. По мнению эксперта, позиции Банковой зачастую защищают "не тонко и не умно".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко президентские выборы в Украине выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:10
Дебаты между Зеленским и Порошенко: Общественный раскрыл детали – дата, формат и первые ошибки
16:57
Зеленский впереди: ЦИК опубликовал данные подсчета 85% протоколов
16:35
"Слушай ты, чмо *баное, малоросс проклятый": порохоботы взорвались из-за рейтинга Зеленского
16:14
Юля, прощай! Почему мечта Тимошенко стать президентом уже не сбудется мнение
15:49
В Британии умерла "девушка Бонда" Таня Мале
15:35
Вот это страсть: Дан Балан укусил Тину Кароль Видео
15:34
У Порошенко остался только один способ поставить мат Зеленскому мнение
15:33
Бойцы ВСУ на Донбассе массово "прокатили" Порошенко на выборах президента - ЦИК
15:30
"Через раскол Украины": Эксперт рассказал, на что пойдет Порошенко ради победы на выборах президента
14:42
Отрыв Зеленского: в ЦИК обработали более 80% протоколов Видео
14:41
Кампания страха: как Порошенко и Ко пугают Украину гражданской войной мнение
14:30
"Очень плохие сценарии для Украины": аналитик рассказал, как Порошенко будет выгрызать себе власть Видео
14:30
"Скорее сорвет выборы, чем выиграет их": эксперты - о шансах Порошенко и Зеленского во втором туре
14:27
Эксперт поведал, почему Тимошенко провалилась на выборах президента Украины 2019
14:11
Социолог объяснила, чем опасна для Украины "монополия Порошенко на патриотизм" Видео
13:59
Первая леди Украины? Необычные и интересные факты о Елене Зеленской
13:43
Снова морозы: синоптик рассказала, какие неприятности принесет украинцам антициклон Jana Видео
13:21
Социолог рассказала, в чем секрет бешеного успеха Зеленского на выборах президента
13:13
Зеленский после победы продолжит евроатлантический курс Украины – Politico
13:10
"Итог массового разочарования шоколадным магнатом" - что говорят о победе Зеленского западные СМИ
13:07
От скачков тарифов и доллара до ж/д-билетов и призыва: что ждет украинцев в апреле Видео
12:49
Как Порошенко выставил украинцев идиотами, или Главная ошибка Петра Алексеевича на выборах-2019 мнение
12:45
"Стукнутый неофит и провокатор": Соцсети взбурлили гневом после наезда Муждабаева на избирателей Зеленского
12:21
В США застрелили рэпера-номинанта Грэмми
12:10
Зеленский почти в три раза перещеголял Тимошенко: появились свежие данные ЦИК Видео
12:03
"Не спасет нас клизма": Шнуров высмеял СБУ из-за Наташи Королевой
12:01
"Повышенная температура": Социолог оценила скандальный выпад Муждабаева против избирателей Зеленского
12:01
Результат Зеленского в первом туре – это приговор украинской власти – The New York Times
11:32
В ЦИК анонсировали второй тур выборов президента в Украине 2019 Видео
11:23
Политолог оценил, как работали "сетка" по скупке голосов и админресурс на выборах президента 2019
11:06
Выборы 2019: у Порошенко подсчитали, сколько украинцев поддержали Зеленского Видео
11:05
"Зачем трусы в жопе?": Ольга Бузова разозлила сеть вульгарным нарядом на концерте Видео
11:01
Политическая борьба во втором туре выборов не должна перейти в политическую войну - Яценюк
10:49
Выборы 2019: что изменилось в Украине за 15 лет мнение
10:41
Эксперт рассказал, почему случились успех Смешко и провал Ляшко на выборах президента
10:36
"Кот в мешке": от чего будет зависеть победа Зеленского во втором туре выборов мнение
10:20
Девушка дня Instagram: пышногрудая модель из США Кейли Коуэн Фото
10:16
Зеленский почти в два раза опережает Порошенко: ЦИК подсчитал более 60% протоколов Видео
10:02
Спецоперация Смешко и наглая скупка голосов: четыре вывода из первого тура выборов президента мнение
09:58
В ЦИК рассказали, сколько украинцев "забили" и не пришли на выборы президента-2019
09:47
"Это отстой": Надя Дорофеева разочаровала фанатов нелепым нарядом
09:34
Выборы-2019: у украинцев есть еще три недели, чтобы разоблачить врагов мнение
09:17
1 апреля: как смешно приколоться и как поздравить друзей Фото Видео
09:06
Аналитик рассказал, за счет чего Порошенко смог "пролезть" во второй тур выборов президента
09:03
Астролог расссказал, кто победит во втором туре на выборах президента Украины
08:43
"Благодарите Вакарчука": эксперт поведал, как музыкант протянул Порошенко во второй тур
08:40
Результаты голосования на выборах 2019 в Украине: ЦИК подсчитал более 50% протоколов Видео
08:33
"Теперь вы в армии": В Украине стартовал весенний призыв-2019 - кого "загребут" Видео
08:33
"Вот кого надо было отправить на Евровидение!": астролог предсказал Монатику сказочную удачу
08:24
Выборы президента Украины 2019: Оля Полякова уже поздравила одного из кандидатов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться