На встрече с "порохоботами" президент грозил расстрелами – СМИ

Петр Порошенко грозил расстрелами, рассказали СМИ / УНИАН

Причастных к коррупционным схемам в ОПК необходимо ставить к стенке, заявил президент Петр Порошенко.

Как пишет theБабель, такое заявление глава государства сделал 26 марта во время встречи с лояльными блогерами в своем предвыборном штабе.

"Страшно зол на ситуацию в Укроборонпроме. За заработки на армии оправдывать никого не буду. Если говорим, что покупаем комплектующие части для бронетехники, которые производятся только в России, а кто-то смог поставить на 30 процентов дешевле, того, кто продал дороже, - расстрелять. Без сожаления", - пишет издание.

Напомним, журналисты проекта Наші гроші опубликовали результаты своего расследования о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы было замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Позднее Порошенко заявил о том, что по факту хищений в Укроборонпроме было открыто около десятка уголовных дел.