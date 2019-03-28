"ПАП лютует": политолог сообщил о фатальном фиаско в штабе Порошенко

Политолог сообщил о фатальном фиаско в штабе Порошенко / Радио Свобода

Аналитик, политолог Александр Кочетков анонсировал сенсационное разоблачение.

По его словам, на днях была сорвана схема, с помощью которой, как он утверждает, предвыборный штаб Петра Порошенко намеревался устраивать фальсификации на выборах президента Украины 2019.

"Произошло непубличное событие, которое существенным образом усложняет команде ПАПа (Петра Алексеевича Порошенко – ред.) фальсификации на выборах. И это не может не радовать. Детали сейчас раскрывать не могу, чтобы не облегчать фальсификаторам жизнь. Но на днях поделюсь. И Арсен Аваков здесь ни при чем", – написал Кочетков у себя в Facebook.

Читайте также"Он нам не конкурент": у Порошенко похвастались, что Зеленский у них голосов не отбираетПо его данным, сейчас в штабе гаранта обстановка, "как в ставке фюрера в 1945 года".

"ПАП лютует, ругает всех нехорошими словами. Ему все не нравится. Он требует, чтобы его вывели во второй тур. Но не просто так, а на первом месте. В крайнем случае, с отставанием от Владимира Зеленского на несколько процентов. Юлию Тимошенко опустить на четвертое место, ниже Юрия Бойко. А вот не выходит каменный цветок! Никак желательные Порошенко цифры не вырисовываются. Это уже не рекордные фальсификации надо делать, а невозможные. А тут еще и дополнительные сложности", – отмечает политолог.

При этом он уверен, что есть шанс, что Порошенко во второй тур все-таки не пройдет – стоит его оппонентам за это "побороться".

Как сообщалось, астролог рассказал, чего ждать от выборов. Звезды будут способствовать масштабным фальсификациям 31 марта.

Напомним, рейтинг Зеленского в полтора раза выше рейтинга Порошенко и Тимошенко. Такие данные обнародовали группа Рейтинг, а также КМИС и Фонд Демократические инициативы.

Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом социальных и медиа исследований и New Image Marketing Group, 32,7% избирателей, которые идут голосовать и определились с выбором, сказали, что отдадут голос за Зеленского, а 12,3% — за Тимошенко. За Петра Порошенко были готовы поддержать 16,8% опрошенных. Таким образом, проход во второй тур выборов "светил" Зеленскому и Порошенко.

Ранее Порошенко рассказал, что сделает в случае проигрыша на выборах.

"Да, у меня есть план. Только он не план "Б". В отличие от плана "Ю" или плана "Зе", у меня есть план "П". И план "П" — это построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей", — заявил он.

В то же время СМИ выяснили, что Порошенко и Тимошенко будут делать в случае проигрыша на выборах-2019. В частности, Порошенко сделает ставку на выборы в Раду.