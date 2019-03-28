"ПАП лютует": политолог сообщил о фатальном фиаско в штабе Порошенко

По его данным, сейчас в штабе гаранта обстановка, "как в ставке фюрера в 1945 года".
Аналитик, политолог Александр Кочетков анонсировал сенсационное разоблачение.
По его словам, на днях была сорвана схема, с помощью которой, как он утверждает, предвыборный штаб Петра Порошенко намеревался устраивать фальсификации на выборах президента Украины 2019.
"Произошло непубличное событие, которое существенным образом усложняет команде ПАПа (Петра Алексеевича Порошенко – ред.) фальсификации на выборах. И это не может не радовать. Детали сейчас раскрывать не могу, чтобы не облегчать фальсификаторам жизнь. Но на днях поделюсь. И Арсен Аваков здесь ни при чем", – написал Кочетков у себя в Facebook.
Читайте также"Он нам не конкурент": у Порошенко похвастались, что Зеленский у них голосов не отбираетПо его данным, сейчас в штабе гаранта обстановка, "как в ставке фюрера в 1945 года".
"ПАП лютует, ругает всех нехорошими словами. Ему все не нравится. Он требует, чтобы его вывели во второй тур. Но не просто так, а на первом месте. В крайнем случае, с отставанием от Владимира Зеленского на несколько процентов. Юлию Тимошенко опустить на четвертое место, ниже Юрия Бойко. А вот не выходит каменный цветок! Никак желательные Порошенко цифры не вырисовываются. Это уже не рекордные фальсификации надо делать, а невозможные. А тут еще и дополнительные сложности", – отмечает политолог.
При этом он уверен, что есть шанс, что Порошенко во второй тур все-таки не пройдет – стоит его оппонентам за это "побороться".
Как сообщалось, астролог рассказал, чего ждать от выборов. Звезды будут способствовать масштабным фальсификациям 31 марта.
Напомним, рейтинг Зеленского в полтора раза выше рейтинга Порошенко и Тимошенко. Такие данные обнародовали группа Рейтинг, а также КМИС и Фонд Демократические инициативы.
Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом социальных и медиа исследований и New Image Marketing Group, 32,7% избирателей, которые идут голосовать и определились с выбором, сказали, что отдадут голос за Зеленского, а 12,3% — за Тимошенко. За Петра Порошенко были готовы поддержать 16,8% опрошенных. Таким образом, проход во второй тур выборов "светил" Зеленскому и Порошенко.
Ранее Порошенко рассказал, что сделает в случае проигрыша на выборах.
"Да, у меня есть план. Только он не план "Б". В отличие от плана "Ю" или плана "Зе", у меня есть план "П". И план "П" — это построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей", — заявил он.
В то же время СМИ выяснили, что Порошенко и Тимошенко будут делать в случае проигрыша на выборах-2019. В частности, Порошенко сделает ставку на выборы в Раду.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.