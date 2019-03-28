Рейтинг Зеленского в полтора раза выше рейтинга Порошенко и Тимошенко – опрос

Данные обнародовали группа Рейтинг, а также КМИС и Фонд Демократические инициативы.
Шоумен Владимир Зеленский едва ли не вдвое опережает своих конкурентов по предвыборной гонке.
Группа Рейтинг
Как свидетельствуют данные Социологической группы Рейтинг, за Зеленского готовы отдать свои голоса 26,6% респондентов, которые определились с выбором и намерены голосовать.
В то же время за его ближайших конкурентов – Петра Порошенко и Юлию Тимошенко – проголосовать согласны по 17,2% опрошенных.
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С большим отрывом от них далее следуют:
- Анатолий Гриценко – 9,8%,
- Юрий Бойко – 9,5%,
- Олег Ляшко – 5,4%,
- Александр Вилкул – 4,0%,
- Игорь Смешко – 3,5%.
Свой опрос Рейтинг проводил 22-27 марта среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки составляет 1,8%.
КМИС и Демократические инициативы
Согласно данным Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС), за Зеленского готовы проголосовать 27,6% из тех, кто уже определился с выбором и намерены пойти на выборы.
Читайте также"Пора убрать гнилые бревна": Кравчук выступил с обращением к украинцам и раскритиковал ПорошенкоНа втором месте оказался Петр Порошенко – 18,2%.
Третью строчку заняла Юлия Тимошенко с 12,8%.
Далее следуют:
- Юрий Бойко – 11,1%;
- Анатолий Гриценко – 8,4%;
- Олег Ляшко – 5,2%;
- Игорь Смешко – 4,4%;
- Александр Вилкул – 4,0%;
- Руслан Кошулинский – 1,7.
Опрос проходил с 20 по 26 марта 2019 года среди 1600 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность не превышает 3,7%.
Ранее была опубликована интерактивная карта Украины популярности кандидатов в президенты. Данные составлены на основе поисковых запросов украинцев в Google.
Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом социальных и медиа исследований и New Image Marketing Group, 32,7% избирателей, которые идут голосовать и определились с выбором, сказали, что отдадут голос за Зеленского, а 12,3% — за Тимошенко. За Петра Порошенко были готовы поддержать 16,8% опрошенных. Таким образом, проход во второй тур выборов "светил" Зеленскому и Порошенко.
Напомним, политолог раскрыл секрет заоблачных рейтингов Зеленского. Помимо недовольства украинцев нынешней властью – на уровень поддержки шоумена оказывает влияние еще один важный эффект, отметил Гайдай.
Ранее политолог Александр Доний объяснил феномен Зеленского. По его словам, этот феномен подкреплен популярностью, полученной благодаря массовому воздействию телевидения.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.