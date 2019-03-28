Рейтинг Зеленского в полтора раза выше рейтинга Порошенко и Тимошенко – опрос

Рейтинг Зеленского в полтора раза выше рейтинга Порошенко и Тимошенко / Украина нова

Шоумен Владимир Зеленский едва ли не вдвое опережает своих конкурентов по предвыборной гонке.

Группа Рейтинг

Как свидетельствуют данные Социологической группы Рейтинг, за Зеленского готовы отдать свои голоса 26,6% респондентов, которые определились с выбором и намерены голосовать.

В то же время за его ближайших конкурентов – Петра Порошенко и Юлию Тимошенко – проголосовать согласны по 17,2% опрошенных.

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С большим отрывом от них далее следуют:

Анатолий Гриценко – 9,8%,

Юрий Бойко – 9,5%,

Олег Ляшко – 5,4%,

Александр Вилкул – 4,0%,

Игорь Смешко – 3,5%.

Свой опрос Рейтинг проводил 22-27 марта среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки составляет 1,8%.

КМИС и Демократические инициативы

Согласно данным Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС), за Зеленского готовы проголосовать 27,6% из тех, кто уже определился с выбором и намерены пойти на выборы.

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Третью строчку заняла Юлия Тимошенко с 12,8%.

Далее следуют:

Юрий Бойко – 11,1%;

Анатолий Гриценко – 8,4%;

Олег Ляшко – 5,2%;

Игорь Смешко – 4,4%;

Александр Вилкул – 4,0%;

Руслан Кошулинский – 1,7.

Опрос проходил с 20 по 26 марта 2019 года среди 1600 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность не превышает 3,7%.

Ранее была опубликована интерактивная карта Украины популярности кандидатов в президенты. Данные составлены на основе поисковых запросов украинцев в Google.

Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом социальных и медиа исследований и New Image Marketing Group, 32,7% избирателей, которые идут голосовать и определились с выбором, сказали, что отдадут голос за Зеленского, а 12,3% — за Тимошенко. За Петра Порошенко были готовы поддержать 16,8% опрошенных. Таким образом, проход во второй тур выборов "светил" Зеленскому и Порошенко.

Напомним, политолог раскрыл секрет заоблачных рейтингов Зеленского. Помимо недовольства украинцев нынешней властью – на уровень поддержки шоумена оказывает влияние еще один важный эффект, отметил Гайдай.

Ранее политолог Александр Доний объяснил феномен Зеленского. По его словам, этот феномен подкреплен популярностью, полученной благодаря массовому воздействию телевидения.