Порошенко и Зеленский: опубликована интерактивная карта Украины популярности кандидатов в президенты

Владимир Зеленский и Петр Порошенко - лидеры по интересу к ним граждан / Главред

Проект uData School опубликовал карту популярности кандидатов в президенты по каждому региону на основе поисковые запросов украинцев в Google.

Визуализация позволяет увидеть в региональном разрезе активность поисковых запросов по фамилии кандидатов на основе данных Google Trends.

Сервис Google Trends позволяет получать информацию об основных тенденциях, связанных с географической популярностью и популярностью среди населения. Данные учитывают количество запросов с 31 декабря 2018 года – начала избирательной кампании.

Так, согласно запросам, Владимир Зеленский пользуется наибольшей поддержкой в Днепровской области, а наименее популярен в Ивано-Франковской области.

Действующим главой государства Петром Порошенко больше всего интересуются в Черкасской области, но практически не интересуются в Крыму и Тернопольской области.

Читайте такжеПолитолог раскрыл секрет заоблачных рейтингов ЗеленскогоЮлия Тимошенко популярнее всего в Черниговской области и наименее популярна в Луганской области.

Главный электорат Анатолия Гриценко находится в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, меньше всего за него голосов отдадут, вероятнее всего в Донецкой и Луганской областях.

Согласно данным, с начала года больше всего искали информацию по Владимиру Зеленскому, который до сих пор остается лидером поисковых запросов. На втором месте стабильно держится Петр Порошенко, замыкает тройку Юлия Тимошенко. Также относительно большой всплеск интереса появился у интернет-пользователей к Юрию Бойко после его поездки в Москву на переговоры с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером.

Как сообщалось ранее, президент Порошенко рассказал о том, что сделает в случае проигрыша на выборах.