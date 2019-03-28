"У меня есть план": Порошенко порассуждал о том, что сделает в случае проигрыша на выборах

Петр Порошенко / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко дал комментарий по поводу возможности своего поражения на грядущих выборах.

"Да, у меня есть план. Только он не план "Б". В отличие от плана "Ю" или плана "Зе", у меня есть план "П". И план "П" — это построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей", —цитирует его портал УНИАН.

По словам Порошенко, для реализации этого плана он планирует продолжать курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.

Читайте такжеУ Порошенко есть только один сценарий для победы на выборахКроме того, президент ответил на вопрос по поводу своего возможного участия в грядущих осенью выборах в Верховную Раду.

"Я должен признаться. Да, я буду участвовать в парламентской кампании в качестве кандидата на выборах в Европарламент после вступления Украины в ЕС. И думаю, что это будет самый счастливый момент, когда я буду избран от Украины депутатом Европарламента", — сказал украинский лидер.

Напомним, ранее нардеп Сергей Лещенко рассказал, куда уедет Порошенко в случае проигрыша на выборах. До этого СМИ выяснили, что Порошенко и Тимошенко будут делать в случае проигрыша на выборах-2019.