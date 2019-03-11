Нардеп Лещенко рассказал, куда уедет Порошенко в случае проигрыша на выборах

Петр Порошенко и евроинтеграция / Twitter президента

В случае, если Петр Порошенко не сможет переизбраться на второй срок во время президентских выборов-2019, то он может покинуть Украину или ради Испании, или ради Молдавии.

Такое мнение в видеоролике, опубликованном на своем YouTube-канале озвучил депутат Верховной рады Сергей Лещенко (недавно заявивший о своем выходе из фракции БПП).

"Если Порошенко не выиграет, будет огромный запрос на его наказание. Порошенко его заслуживает, потому что он занимался банальной тупой коррупцией и покрывал коррупцию своих друзей будучи президентом Украины", — сказал он.

Напомним, до этого идею о том, что Петр Порошенко готовится покинуть Украину в случае проигрыша на выборах, озвучил на Главреде бывший министр экономики Владимир Лановой.