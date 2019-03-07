Порошенко готовится к побегу из Украины

Владимир Лановой

Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук

7 марта 2019, 10:14

Как окружение Порошенко оставило наших воинов беззащитными, а война затянулась ради прибылей.

Порошенко
Порошенко / president.gov.ua

Кража бюджетных средств на сделках с военной техникой, оружием, строительством военных и бытовых объектов для военных - это коррупция на крови мафиозного клана с участием представителей СНБО и ВСУ. Сколько бы военной техники и оружия можно было бы изготовить дополнительно за украденные деньги - и это при том, что на эти цели выделяется из оборонного бюджета не хватает средств.

Эта информация заставляет критически оценить способность и желание Порошенко и его командного окружения поднять нашу обороноспособность и достичь восстановления нашего суверенитета над захваченными агрессором территориями.

Что следует из всего этого оборонного призрака после раскрытия коррупционных сделок с поставками испорченных военных средств из России кланом Порошенко-Свинарчука?

Во-первых, становится понятным, что увеличение финансирования армии не приводит к пропорциональному повышению нашего оборонного потенциала и военно-технического оснащения ВСУ. Из-за завышения закупочных цен и приобретения бракованных и изношенных компонентов техники и оружия увеличение бюджетных расходов приводит только к большему наполнения карманов владельцев фирм-посредников, не только фиктивных, но и реальных заводов, таких как Ленинская кузница Порошенко.

Читайте такжеВосемь выводов из "дела Гладковского"Во-вторых, оборонные заказы предоставляются не тем предприятиям, которые способны производить лучше военное оборудование, а тем, бенефициарами которых сам Порошенко или его бизнес-партнеры. В Украине существует более сотни полноценных военных предприятий, способных выпускать танки, самолеты, ракеты, подводные и надводные плавсредства, БТР и БМП, грузовые автомобили, ручную оружие, пиротехнику, средства связи и т.д., но деньги из бюджета идут не им, а предприятиям, с которыми договоры заключаются по указанию сверху. В результате такая техника частично портится уже в пути и не выдерживает эксплуатации на фронте, оставляя наших воинов беззащитными.

В-третьих, наши военные заводы продолжают работать как субъекты коммерческого права, то есть могут быть не подчинены военному командованию, задерживать отправку оружия на фронт, если платежи за него еще не поступили, не допускают покупателей к проверке качества продукции на самом предприятии перед ее отправкой в ​​войска, выставляют другие выгодные для себя условия. В результате на заводах простаивают готовые машины, техника, оборудование, а некачественная и неисправная продукция ремонтируется на передовой, где ремонтная база отсутствует.

В-четвертых, производственные структуры в угоду коммерции изготавливают не новейшее оружие, которое уже разработано в наших КБ и является мощнее российского, а морально неуклюжее оружие советской эпохи, выпуск которой давно налажен, а потому она легче для производителя. Воюем на советских танках, и в это время за границу продаем одни из лучших в мире "Булат". Коммерция - превыше всего!

Читайте такжеВ Украине испытали новый бронеавтомобиль Барс-8 от компании ГладковскогоВ-пятых, специалисты, в том числе иностранные эксперты как английский полковник Г. Грант (советник Генштаба Украины с 2015 г.), указывают на архаичность тактико-стратегического управления и построения системы обороны, которая повторяет свою советскую предшественницу и не соответствует стандартам стран-членов НАТО.

Все эти обстоятельства составляют вместе неприглядную картину состояния нашей армии. Она остается слабой, морально устаревшей, необеспеченной в необходимой степени техническими и военными средствами, несмотря на храбрость и находчивость наших воинов. Нужна серьезная модернизация и военно-техническое переоснащение Вооруженных Сил. Этому мешают коррупция в распределении оборонных заказов, в госзакупке техники и оружия, в завышении цен на них и мародерстве при хищении средств оборонного бюджета.

Другими словами, Порошенко фактически затягивает войну, которая приносит ему огромные доходы, а нам смерти и нищету. В таких обстоятельствах вполне своевременной и правильной является инициатива Ю. Тимошенко о начале процедуры импичмента действующего президента.

Есть и другой вариант развития событий. Стало известно о его желании продать Ленинскую кузницу. Вместе с информацией о декларировании им огромных денежных доходов, которые выросли за год в 82 раза, это позволяет сделать вывод о подготовке его бегства из Украины из-за безнадежности победы на выборах. А ему придется отвечать и за армию, и за коррупцию на крови, и за нарушение избирательного права, а, следовательно, и за нарушение Конституции государства.

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ВСУ Петр Порошенко Ленинская кузница Владимир Лановой Олег Гладковский Игорь Гладковский
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