Порошенко может потушить коррупционный скандал войной

Коррупционный скандал нанесет серьезный удар по рейтингу Порошенко, уверен Соскин / president.gov.ua

Коррупционный скандал, в котором замешаны лица из ближайшего окружения президента, якобы зарабатывавшие на поставках российских запчастей к военной техники, которые поставлялись по коррупционным схемам, нанесет серьезный удар по Петру Порошенко - имиджевый, политический и юридический. Потому что Гладковский-Свинарчук является одним из ближайших людей Порошенко, "смотрящий" за всем оборонным комплексом. Журналисты в расследовании зацепили только одну ниточку, но дальше может сработать "принцип домино", потому что обнажатся другие коррупционные схемы.

Читайте такжеИдеальная схема: все, что известно о контрабанде на оборонке Порошенко и КоКак известно, на оборону Украина тратит более 100 миллиардов гривен ежегодно. Однако все украинцы еще и платят 1,5% военного сбора. Получается, что власть грабит население, а верхушка, прикрываясь войной, на которой ежедневно убивают людей, пугая нас агрессором Россией, тем временем создала организованную преступную группировку, которая наживается на деньгах миллионов простых украинцев и торгует с агрессором.

В такой ситуации Порошенко в идеале должен снять свою кандидатуру с выборов в связи с выявленными фактами. Также должно быть начато уголовное расследование.

Безусловно, сам Петр Алексеевич этого не сделает, он не откажется от участия в выборах. Но есть же 43 других кандидата в президенты. Плюс – парламентско-президентская республика. Если уж мы сумели бандита Януковича вместе со змеем Азаровым убрать, то с Порошенко уж точно легче справиться.

43 кандидата в президенты сейчас должны выступить с единым документом – декларацией, которая будет содержать требование, чтобы Порошенко немедленно снял свою кандидатуру с президентских выборов.

Нужно собрать Верховную Раду, и чтобы ежедневно временная следственная комиссия расследовала этот инцидент, собирала документы и обнародовала их. А на время работы этой СК Порошенко, как минимум, должен прекратить вести предвыборную кампанию. Однако для этого нужно действовать консолидировано.

Читайте такжеКак Порошенко приходится воровать вместе с ПутинымПри этом отлично проявится, каков кандидат в президенты – порошенковский он или независимый. Тот кандидат в президенты, который не выступит с заявлением о том, что Порошенко должен снять свою кандидатуру на выборах, является куклой Порошенко.

Если будет попытка замолчать этот скандал, как замолчали Мальдивы Порошенко, его офшоры и все остальное, значит, у нас в стране уже готовится диктатура.

Конечно же, это будет колоссальный удар по рейтингу Порошенко. И чтобы узнать реальные рейтинги кандидатов, депутатам нужно пригласить известные американские и европейские социологические компании, которые бы проводили здесь социологические замеры перед выборами. Наши социологические компании уже все сломлены. Разве что держатся "Рейтинг" и КМИС, а все остальные – в руках у челяди Порошенко.

Стрелка рейтинга Порошенко и так уже достигла предела. У него очень высокий антирейтинг – на уровне 50-60%. То есть в среднем 55% избирателей Украины ни при каких обстоятельствах не будут голосовать за Порошенко.

И сейчас, если будет общая декларация кандидатов, обращение в Верховную Раду, ЦИК и Верховный суд, а также к народу, если будет создана комиссия в ВРУ, если будут обращения в ЕС и США, это будет колоссальное давление. Например, в Венесуэле Гуайдо обратился к мировому сообществу и стал президентом параллельно с Мадуро. Вот вам прецедент. Так и в Украине можно сделать.

Какими будут рейтинги Порошенко после этого скандала? Если учитывать, что армия у него была одним из лозунгов избирательной кампании, теперь, после этого расследования, все выглядит особо цинично. Рейтинг нынешнего президента расти не будет.

Читайте такжеПокупаю пенсионеров, или Две предвыборные технологии ПорошенкоЕму сейчас пытаются нарисовать 20% поддержки, но на самом деле их нет. Если говорить обо всем электорате Украины, то у Порошенко рейтинг сегодня максимум 10%. Еще 10% он рассчитывает получить за счет всяких системных махинаций. Чем меньше людей придет голосовать, тем больше рейтинг у него получится, и тогда он попадет во второй тур.

Сейчас, после этой истории, эти 10% реальной поддержки начнут таять. Думаю, что к концу недели рейтинг его составит максимум 5-7%. Мы уже можем говорить о том, что произошел крах Порошенко.

Кроме того, сейчас изменится отношение армии к Порошенко и его окружению. Это – колоссальный удар по СНБО, в частности, по Турчинову. Произошла полная дискредитация СНБО, ведь этот Гладковский-Свинарчук был первым замом. Он – никто, а занимал такой пост! Это беспрецедентно. Произошла колоссальная дискредитация главных органов и Порошенко как главнокомандующего. Из-за этого армия может выйти из-под контроля, и, не дай Бог, мы можем войти в военный путч или образуется хунта.

Безусловно, сейчас команда Порошенко будет пытаться перебить этот компромат, потому будет вал компроматов на других кандидатов. Но все это бесполезно. Это перебить невозможно. Все другие кандидаты – не при власти, они не замазаны в кражах народных денег. Проблема Порошенко в том, что он использовал народные деньги, посылал людей на войну, чтобы они гибли и становились инвалидами, а он эту войну использовал для личного обогащения, обогащения своей банды и их детенышей.

Этот узел никак развязать нельзя. Такое ни на кого не перекинешь – ни у кого из кандидатов в президенты нет в биографии такой мерзости.

В связи с этим есть один риск – в сложившейся ситуации власть может развязать войну – бросить армию с провокацией, спровоцировать Россию, чтобы затем ввести военное положение, а Порошенко останется у власти и станет диктатором, как Мадуро или Асад.

Олег Соскин, политолог, экономист, директор Института трансформации общества, специально для "Главреда"