Журналисты подсчитали барыши завода Порошенко за время войны

5 марта 2019, 13:46

Продажа Кузницы на Рыбальском была нужна президенту для того, чтобы "спрятать концы в воду", утверждают журналисты.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / GettyImages

За 5 лет войны завод Кузница на Рыбальском, до последнего времени принадлежавший президенту Петру Порошенко, заработал на оборонных заказах по меньшей мере 2,5 млрд грн.

Только на ремонте флагмана украинского флота Гетмана Сагайдачного предприятие заработало 561 млн грн.

Как говорится в сюжете программы Гроши, в октябре 2017 года за комплексные ремонтно-модернизационные работы заводу было уплачено 91 млн грн, в мае 2018 года на эти же работы добавили еще 229 млн, в октябре 2018 года на ремонт двигателей потратили еще 23 млн грн. Позднее Кузница получила на модернизационные работы еще 218 млн грн.

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При этом сам завод был своеобразной "прокладкой" для завышения стоимости работ. 10 % от тендера было отдано Ильичевскому судоремонтному заводу, ведь в условиях тендера указывалась требование к подрядчику иметь выход к Черному морю, сказано в материале.

При этом качество выполненных работы вызвало справедливое нарекание, после чего прокуратура в 2017 году требовала оштрафовать президентский завод. Но президентское предприятие продолжило выполнять работы и получать за это деньги.

По 132 миллиона обошлись госбюджету катера Кентавр и Гюрза. Шесть таких уже передали в войска, еще два продолжают строить. Кузница также оружие для них: на каждом катере стоят два автоматических гранатомета УАГ-40. Каждый из гранатометов стоит 799 тысяч гривень + 1603 грн за каждую гранату к нему. Такие закупки обошлись Минобороны в 350 млн, ведь боекомплект нужно постоянно пополнять.

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Кроме того, Кузница отгрузила для Госпогранслужбы боевые катера UMC-1000, которые стоили по 15 млн грн за штуку, утверждается в материале.

Авторы сюжета подчеркнули, что завод Порошенко также поставлял в армию подствольный гранатомет ГП-25У, цена на который составляет около 20 тыс. грн за единицу, а общая стоимость такого вооружения составила более 2,5 млн.

Журналисты добавили, что продажа завода была нужна Порошенко для того, чтобы "спрятать концы в воду".

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.

Позже глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.

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завод Укроборонпром Петр Порошенко Кузница на Рыбальском
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