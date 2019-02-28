Найем, Лещенко и Залищук заявили о выходе из фракции БПП

Мустафа Найем вышел из фракции БПП / УНИАН

Заявление о выходе из парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" подал народный депутат Мустафа Найем.

Народный избранник отметил, что уже долгое время находится с фракцией "по разные стороны ценностных баррикад", поэтому выход из фракции является лишь формальностью.

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию.

За четыре с половиной года я слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевёрнута", - подчеркнул Найем в Telegram.

Кроме Найема заявление о выходе из БПП подала нардеп Светлана Залищук.

Она подчеркнула, что не считает возможным оставаться во фракции БПП после скандала с хищениями в оборонной сфере, в которых обвиняют окружение действующего президента Петра Порошенко.

"Не думаю, что мандат - это билет раба. За последние 4 года он дал возможность бороться за важные законы. Например, закон об антикоррупционном суде. Но дальше не представляется возможным иметь какую-либо привязку к этой аббревиатуре. Обворовывать солдат - это за гранью", - отметила она в Twitter.

Также о выходе из фракции БПП заявил нардеп Сергей Лещенко.

"Прошу исключить меня из состава фракции партии "Блок Петра Порошенко", - подчеркнул Лещенко в своем заявлении.

Cогласно Конституции, теперь высший руководящий орган политической партии вправе лишить нардепов депутатского мандата.

Напомним, ранее Найем подвергся избиению в ходе дорожного конфликта, а также попросил предоставить ему госохрану из-за угроз.