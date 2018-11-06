Найем обвинил Луценко во лжи из-за организации похорон Гандзюк

Юрий Луценко не боится говорить откровенную ложь с трибуны парламента / УНИАН

Юрист Маси Найем заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко во время выступления в парламенте соврал о том, что похоронами Екатерины Гандзюк занимается партия "Народный фронт".

"Народный фронт не занимается похоронами Екатерины Гандзюк. Это ложь. Похоронами занимается горсовет Херсона", - написал он в Facebook.

Найем полагает, что пафосное выступление генпрокурора в Верховной Раде было банальным пиаром накануне выборов.

"Начали собирать еще в тот день, когда ее облили кислотой. Тогда ни генеральный прокурор, ни президент, ни министр внутренних дел не сделали ни одного заявления. Тогда Катерина была еще жива. Теперь она умерла. И только теперь такое оживление и заявление об увольнении… Так у кого танцы?" – написал правозащитник.

/ Фото: Facebook/Маси Найем

Напомним, накануне Юрий Луценко заявил о том, что принял решение об отставке с поста генерального прокурора.

Позже в Верховной Раде Украины произошла словесная перепалка между генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и депутатами от "Самопомочи".

Как известно, депутаты Верховной Рады Украины не поддержали отставку генерального прокурора Юрия Луценко.