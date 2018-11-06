"Смекалку не пропьешь": соцсети отреагировали на заявление Луценко об отставке

Глава ГПУ Юрий Луценко (слева) и президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уходит в отставку, объяснив свое решение "пропагандистской кампанией", которая началась после гибели активистки Екатерины Гандзюк.

Заявления в прессе, в которых среди возможных виновников убийства назывались представители украинской власти, он назвал пиаром на крови. "Этим людям нужен не результат, а пиар ради борьбы за власть. Сегодня обвиняют не Путина, который напал на Украину и убил тысячи солдат и мирных жителей, а Петра Порошенко. Сегодня обвиняют не Януковича, который разворовал Украину и сбежал в Москву, а тех, кто отобрал у него полтора миллиарда и вернул в бюджет... Чтобы показать, что никто за власть не цепляется, я ухожу в отставку", - сказал Луценко, предложив заняться расследованием убийства Гандзюк нардепу Мустафе Найему ("БПП").

В соцсетях активно комментируют резонансное заявление Юрия Луценко. Большинство блогеров сходятся во мнении, что генпрокурор нацелился на "большую политику".

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"Предлагаю нестандартно посмотреть на отставку генпрокурора. Подумать о том, лично вы выиграете от этого или проиграете? В краткосрочной перспективе, в долгосрочной? Когда читаешь ленту, складывается впечатление, что все комментаторы при смерти и радуются, если кто-то тоже страдает и мучается. Как будто завтра-послезавтра все умрут от неизвестного вируса и осталось день-два на то, чтобы поржать и позлорадствовать", - пишет блогер Евгений Ихельзон в Facebook.

"Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку. Надеюсь, его примеру последует также и Арсен Аваков с Сергеем Князевым. Главное, чтобы это не стало хорошо срежиссированной пьесой - я ухожу, но Рада не проголосовала. И не забываем, кто у нас мировоззренческий оппонент. Не дайте себя обмануть, вся политическая элита синхронно несет ответственность за убийства и нападения на представителей третьего сектора. А также - за тотальную коррумпированность системы. Стоим!" - пишет Александр Леменов.

Ага, конечно. Сегодня Юрий Луценко говорит, что "за власть никто не цепляется". В самом деле? А как насчет таких слов в мае 2016? "Я сразу сказал, что рассматриваю работу в Генпрокуратуре на срок полтора года. Я ни в душе, ни в жизни не прокурор. Я понимаю, что там надо сделать, но не хотел бы задерживаться". То есть вместо 1,5 года проработал 2,5. Типа не цеплялся за власть... Это Балабольство. Беспринципное и наглое", - пишет журналист Александр Радчук.

"Я тут подумал: казнокрады столько "здоровья" вложили в Луценко! Не проголосуют они отставку. Доходы нынче не те, Генпрокуроров менять", - пишет в Twitter Рауль Чилачава.

"Луценко ушел. Авакову тоже пора на выход", - пишет в Twitter журналист Тарас Мищенко.

"Юрий Луценко воспользовался моментом и заявил об уходе с поста Генерального. Со словами "я за власть не держусь". Но. Лучше момента не найти. В начале выборов, когда он может вернуть свой политический вес и вновь пойти в Большую Политику. Юрий Витальевич делает это с PR целью - просто у него удачный момент, когда ты и власть и вроде оппозиция. Но. Расследовать нарушения на выборах пришлось бы ему, а так можно остаться незапятнанным. Будут нарушения. И нужно держаться от них в стороне. Потому будет "временно исполняющий обязанности Генерального", который подпишет, что нада и закроет глаза, где надо. И не посадит тех, кого не надо. Но. Это если власть не поменяется. А если поменяется - Луценко лучше быть в парламенте, а не в кресле. Оно одно из первых на посадку", - пишет журналист Дмитрий Раимов в Facebook.

"А ВЕДЬ ЛУЦЕНКО ПРАВ. Я бы на месте Луценко тоже сейчас в отставку ушел, как он хотел уже давно, но президент не отпускал. Как раз удачный момент. Он же хочет продолжать политическую карьеру, а каждый день на должности генпрокурора создает ему все более и более неблагоприятные обстоятельства для будущей жизни в политике. "Крупную рыбу" представить обществу уже не получится. До выборов так точно. А недовольство его работой - объективное ли, политически ли подогреваемое - в стране только нарастает. А так Юрий Витальевич может оседлать любимого конька публичной риторики и говорить на эфирах, которые его будут разрывать после отставки, о том, что не может идти против народа, и раз народ требует отставки, то он уходит. Более того, уверен, что в этом случае он усилит сигнал и будет публично призывать сделать то же самое главу МВД Авакова и, если разрешат, главу СБУ Грицака. "Я пішов у відставку, і вважаю, що інші силовики, що втратили довіру українського народу, також не мають права триматися за крісла!". Тут публика аплодирует, аплодирует. Кончили аплодировать. Ну а дальше выборы - в предвыборной риторике Луценко равных мало, так что без дела не останется. #смекалкунепропьешь", - пишет пресс-секретарь партии "Нацкорпус" Роман Чернышев.

"А сколько там у нас висят с "прошениями об отставке" - министр аграрной политики, информационной, "висела" Гонтарева больше полугода. Отставка, чтобы остаться. А вот у Арсен Борисовича напряглись", - пишет политолог в Facebook Алексей Якубин.

"Скромно напоминаю про свой прогноз, что в ноябре " крысы начнут бежать с тонущего корабля". Первый пошел. Причем первым пошел самый опытный. Неопытные дурачки еще колеблются, на что- то надеются. Югик всегда знал, когда надо делать ноги и начать договариваться с новыми "здоровыми демократическими силами", - пишет в Facebook политический эксперт Андрей Головачев.

"Друзья, не переживайте! "Крыса" не бежит с корабля. Она ждёт, что ей скажут: Юрий Витальевич, вы самый лучший Генпрокурор, лучше вас в стране никого нет. Тяните эту лямку дальше! ***** А то, что Луценко - лучший пиарщик в стране, это правда!" - пишет в Facebook журналист и блогер Алена Яхно.

"По горячим следам .Заявление об отставке Генерального прокурора Ю. Луценко - это прежде всего ультиматум окружению Президента и игра на повышение ставок. Имеет несколько целей и причин: 1. Луценко давно уже угрожал уйти (недавно говорил, что после выборов Президента), но хотел сделать это красиво и дело Ганзюк создаёт такие условия; 2. Это также крайняя попытка сбросить давление окружение Президента, пытающееся превратить Генпрокурора в политического киллера. Это уже привело к ожерелью закулисных конфликтов, которые, которые прорывались то в заявлениях Луценко о союзе с Кличко или отказом ГПУ возбуждать уголовное дело против Гриценко (и Тимошенко в будущем). Луценко опытный политик и пытается дистанцироваться от команды Порошенко (как это раньше сделал Ложкин и другие), для того чтобы сохранить политические перспективы на следующий политический цикл; 3. Понимание того, что в ВРУ крайне сложно провести его отставку: коалиции нет, кандидатуру нового Генпрокурора согласовать крайне сложно, а его заместителем является представитель НФ - что вряд-ли устроит Банановую. Поэтому эта отставка имеет все шансы не состояться, а Луценко "вырывается на свободу" поля политического маневра", - пишет в Facebook политолог Руслан Бортник.

Напомним, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле этого года облили кислотой, умерла в больнице в воскресенье, 4 ноября, на 34-м году жизни.

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил смерть Гандзюк и призвал правоохранителей "сделать все возможное", чтобы найти виновников гибели активистки.

31 июля Гандзюк облили серной кислотой, когда она шла на работу. Ее госпитализировали в реанимацию областной больницы с более 30% ожогов тела.

Уголовное дело открыли по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). После того, как дело приобрело широкий общественный резонанс, статью сперва изменили на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания", затем - "Покушение на убийство с особой жестокостью".

По делу задержаны пятеро подозреваемых. Трое из них взяты под стражу, двоих отпустили под домашний арест.