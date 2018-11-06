Рада приняла решение по отставке Луценко / Фото: Facebook / Юрий Луценко

Депутаты Верховной Рады Украины не поддержали отставку генерального прокурора Юрия Луценко.

В ходе рейтингового голосования "за" проголосовали 38 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уходит в отставку. Свое решение Луценко объяснил "пропагандистской кампанией", которая началась после гибели активистки Екатерины Гандзюк.

Заявления в прессе, в которых среди возможных виновников убийства назывались представители украинской власти, он назвал пиаром на крови.

"Этим людям нужен не результат, а пиар ради борьбы за власть. Сегодня обвиняют не Путина, который напал на Украину и убил тысячи солдат и мирных жителей, а Петра Порошенко. Сегодня обвиняют не Януковича, который разворовал Украину и сбежал в Москву, а тех, кто отобрал у него полтора миллиарда и вернул в бюджет... Чтобы показать, что никто за власть не цепляется, я ухожу в отставку", - сказал Луценко.