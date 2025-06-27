Над дочерью Киркорова снова издеваются в сети: она не выдержала

Алла Виктория открыто срывается на своих подписчиков и не может сдержать эмоций из-за хейта.

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Филипп Киркоров снова опозорил дочь Аллу-Викторию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Почему вызверилась дочь Киркорова

Что стало триггером для гневных комментариев

Странная и скандальная дочь путиниста Филиппа Киркорова, которая неадекватно вела себя на похоронах деда-путиниста, снимает странные видео-пародии на своего отца и в целом вызывает недоумение своим поведением, сорвалась на своих подписчиков.

Причиной такого поведения стало неадекватное поведение ее отца-путиниста Филиппа Киркорова. Недавно его засняли на концерте российского певца в то время, как он облизывал пальцы и целовался с российской ведущей и певицей Ольгой Бузовой.

видео дня

Дочь Киркорова в 13 лет попадает в скандалы / Фото скриншот ТикТок

Вездесущие хейтеры решили вылить свое недовольство не только на самого певца, а и на его дочь Аллу Викторию. Та впрочем, оказалась не закаленной хейтерами, а сорвалась на них.

Киркоров и его лобзания с Бузовой:

Киркоров и Бузова засветились вместе / Скриншот

Как пишут российские пропагандисты, дочь Киркорова в одной из социальных сетей спросили по поводу кринжового видео, на что та резко отреагировала, очевидно, устав от неудобного вопроса.

В частности, подписчики девочки написали, что Бузова возможно станет мачехой детям Киркорова. "Ты издеваешься? Я много раз писала о том, что не надо мне об этом напоминать", - вызверилась она.

Между тем, ранее дочь Киркорова прямо ответила на вопрос о своей матери. Так, в социальной сети одна из подписчиц пожалела девочку за то, что она росла без матери, ее тепла. На что дочь Киркорова резко ответила: "Откуда вы знаете".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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