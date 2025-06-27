На Netflix вышел финал "Игры в кальмара-3" - как посмотреть сериал в Украине

Вы узнаете:
- Кто сыграл в третьем сезоне сериала
- Где посмотреть сериал в Украине
В пятницу, 27 июня, состоялась премьера третьего и заключительного сезона южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Последние шесть эпизодов поставят финальную точку в популярной у зрителей истории. Об этом сообщается на сайте "Нового канала".
Режиссер и автор сценария сериала Хван Дон Хек ранее заявлял, что новый сезон станет финальной частью: зрители наконец-то узнают, сможет ли Сон Ги Гун одержать верх в противостоянии с организаторами смертельной игры.
Анонсировалось, что ему предстоит принять ряд судьбоносных решений. Он и другие выжившие участники столкнутся с еще более опасными испытаниями, а каждый новый выбор будет иметь все более тяжелые последствия.
В трейлере третьего сезона показано, что Ги Хуна оставили в живых, чтобы заставить продолжить игру, но после гибели друга он, похоже, утратил веру в успех. Герою придется столкнуться с Фронтменом, так что он узнает, что его враг – тот самый мужчина, который притворялся игроком Йон-Илем.
Финальный сезон стал самым коротким и насчитывает всего шесть серий. Они уже доступны для просмотра онлайн в украинском дубляже и с субтитрами на Netflix.
В финале сериала сыграли Ли Чон Че, Ли Бен Хон, Ви Ха Чжун, Им Си Ван, Кан Ха Ниль и другие актеры.
Первый сезон сериала "Игра в кальмара" вышел в 2021 году. "Игра в кальмара" – первый сериал в истории Netflix, возглавивший рейтинги по просмотрам во всех 93 странах, где доступна платформа.
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