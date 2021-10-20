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Игра в кальмара: почему о сериале говорит весь мир, а его создатель лишился шести зубов

Сергей Кущ

редактор сайта

20 октября 2021, 12:00

Сериал о смертельных играх с многомиллиардным призом уже больше месяца на слуху у зрителей со всего мира.

Игра в кальмара / кадр из сериала

Игра в кальмара — веб-сериал в жанре выживания, триллера и драмы. Всего за несколько недель картина заняла лидирующие позиции на стриминговом сервисе Netflix в 90 странах.

Разговоры про Игру в кальмара не утихают даже спустя месяц после мировой премьеры. Кто еще не успел посмотреть сериал на волне его бешеной популярности, сдаются и включают первые серии. В чем же секрет южнокорейской картины - разбирался Главред.

Почему Игра в кальмара вызвал такой резонанс и интерес?

Сериал рассказывает о персонажах, которые столкнулись с финансовыми трудностями. Им предлагают сыграть в игру, а когда азарт начинает над ними преобладать, отправляют на остров, где они участвуют в играх на выживание.

Примечательно, что создатели не делали громкую рекламу сериалу, и узнали о нем все благодаря соцсетям. Пользователи TikTok начали снимать видео под хэштегом #squidgame, который уже собрал десятки миллиардов просмотров.

Визитка Игры в кальмара / кадр из сериала

Психолог Елена Езорова отметила, что создатели Игры в кальмара взяли за основу сразу две топовые темы: с одной стороны, антиутопию с игрой на выживание, с другой – очень популярный и "трендовый" во всем мире антикапиталистический посыл. Мол, не все можно купить за деньги, есть вещи поважнее денег, что такое совесть, честь и доброта.

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"Копилка" с призовым фондом / Кадр из сериала

"То есть, по сути, нам говорят о морали в аморальных декорациях. Кстати, еще один мега-популярный тренд – супергерой из народа – здесь тоже используется. И супергероем опустившийся асоциальный игроман в сериале становится именно потому, что обладает каким-то невероятным для нас всех количеством чести, совести и доброты", — пояснила психолог.

Сценарий пылился на полке с 2008 года

Режиссер проекта Хван Док Хе рассказал, что написал сценарий Игры в кальмара еще 11 лет назад, но не смог приступить к работе из-за отсутствия инвестиций. В то время все считали игры слишком жестокими, поэтому он не смог найти инвесторов. В то время он сам был по уши в долгах, от чего у него и возникла мысль о категории граждан, которые будут вовлечены в игру.

Актеры, которые снялись в Игре в кальмара, превратились в мегазвезд

Главную роль отца-неудачника, который по уши в долгах, но продолжает тратить последние копейки на азартные игры, сыграл Ли Чон Чжэ.

Ли Чон Чжэ / Кадр из сериала

Как оказалось, в реальной жизни дела у него обстоят намного лучше - он успешный актер и модель.

Руководителя крупной компании и друга главного героя сыграл Пак Хэ Cу. По сюжету полиция разыскивает его персонажа за кражу денег у клиентов.

Пак Хэ Cу / кадр из сериала

Буквально после выхода сериала, который сделал актера знаменитым на весь мир, у него родился ребенок.

А вот для Чон Хо Ен роль 067-й стала первой в карьере актрисы. До показа сериала у 27-летней актрисы было примерно 400 тысяч подписчиков в Instagram. За три недели после премьеры их число превысило 13 миллионов!

У актрисы, сыгравшей 067-ю, уже 13 миллионов подписчиков / Кадр из сериала

Режиссер признавался, что пробовал множество актрис на эту роль, но именно она подошла идеально.

Сериал Игра в кальмара успел стать феноменом поп-культуры

Люди массово скупают слипоны бренда Vans, зеленые спортивные костюмы, красные комбинезоны, желтые футболки, оранжевые платья и белые гольфы.

Интернет заполнили мемы, видео, нарезки, песни и аксессуары, посвященных этому 9-серийному сериалу.

Интернет заполнили мемы

Игра в кальмара — запретить нельзя разрешить

Во многих странах власти уже обратились к родителям с просьбой запретить просмотр Игры в кальмара детям. Психолог Екатерина Гольцберг говорит, что этот сериал действительно не для детей, но запрещать просмотр ни в коем случае нельзя.

Кадр из сериала

С детьми до 12 лет надо смотреть вместе и обсуждать. Старших контролировать уже не удастся. Поэтому их надо подготовить к тому, что они могут увидеть.

Игра в кальмара: второму сезону быть?

Netflix на этот вопрос пока не отвечает. Хван Дон Хёк в интервью британской газете The Times заявил, что в ближайшее время хочет отдохнуть. Съемки сериала дались ему нелегко. Режиссер признался, что испытывал такое нервное и физическое напряжение, что у него выпали шесть зубов.

Хван Дон Хёк / The Numbers Game/Twitter

Если он все же возьмется за написание сценария для второго сезона, то уже ни за что не станет делать это один, а обратится к друзьям и коллегам за помощью.

Игра в кальмара - смотреть трейлер

viber
сериалы Netflix Netflix игра в кальмара
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