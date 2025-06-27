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Евро установил новый рекорд: почему валюта сильно дорожает и что будет дальше

Марина Фурман
27 июня 2025, 14:00
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Экономисты спрогнозировали, вернется ли евро к значениям, которые были до рекордного скачка.
евро, обмен валют
Евро почти по 50 / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие факторы влияют на подорожание евро
  • Что будет дальше с европейской валютой

За последний месяц курс евро на украинском валютном рынке вырос и установил несколько новых рекордов - с 46,5 гривен за евро в начале месяца до почти 49 гривен в конце июня. На существенное подорожание европейской валюты влияет несколько факторов. Об этом сообщил координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман в комментарии Главреду.

Один из факторов, почему евро обновляет исторические максимумы - нестабильная ситуация в американской экономике из-за действий Дональда Трампа, которая влияет и на европейскую валюту.

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"Это создает неопределенность, и инвесторы начинают считать Европу более стабильным направлением. Они увеличивают инвестиции в европейские ценные бумаги - соответственно, курс евро временно усиливается. Но так же быстро он может и откатиться назад в течение ближайших месяцев, как только ситуация стабилизируется", - рассказал Гетман.

Он добавляет, что нормальным курсом евро к доллару считается соотношение примерно 1,1 или даже 1,05 к 1. Если американская экономика стабилизируется, курс евро может вернуться к прежним значениям, которые были до резкого скачка.

Экономист Борис Кушнирук считает, что именно привязка доллара к евро также является фактором, который влияет на колебания европейской валюты в Украине.

"В начале года курс евро к доллару в соотношении составлял примерно 1,03, а сейчас - 1,16. Это означает существенный рост евро к гривне (+13%). Ведь все валютные расчеты в Украине фактически осуществляются через доллар. Здесь вопрос не в том, хорошо это или плохо - это просто данность. Поэтому если в будущем евро начнет ослабевать относительно доллара, тогда и курс евро к гривне тоже снизится. Такие колебания уже случались в истории, особенно после введения евро. Были периоды, когда соотношение достигало 1,2 - то есть 1 евро равнялся 1,2 доллара США. Поэтому нынешний курс не является пределом - он может еще расти", - рассказал Кушнирук.

Он считает, что прежде всего США заинтересованы в таком соотношении, потому что это делает их товары более доступными по сравнению с европейскими. В ответ Европейский центральный банк будет вынужден провести определенное "выравнивание" курса евро к доллару.

Курс валют в Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, Национальный банк Украины снизил курс доллара на пятницу, 27 июня. Зато курс евро обновил исторический максимум. Официальный курс доллара США составляет 41,5852 грн/доллар. Курс евро, наоборот, снова обновил исторический максимум, поднявшись на 31,42 копейки. Новый рекорд составляет 48,6380 грн за евро.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Тем временем экономист Александр Хмелевский прогнозирует, что в июле курс гривны будет оставаться относительно стабильным. По его словам, на межбанковском валютном рынке доллар будет торговаться в пределах 41,3-42,5 грн, а евро - 47,0-49,0 грн.

До конца года доллар может усилиться относительно евро, но это будет зависеть от того, насколько удачно пройдут переговоры между США и ЕС, которые сейчас немного затягиваются. В свою очередь экономист Борис Кушнирук отмечает, что введение пошлин США на товары из Евросоюза, которое должно состояться уже после 9 июля, может привести к ослаблению евро.

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Кто такой Борис Кушнирук

Борис Кушнирук - украинский экономист, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра.

Работал в должности председателя правления коммерческого банка, был руководителем группы советников Президента Ассоциации украинских банков, консультантом по вопросам развития банковского сектора Координационного совета по вопросам политики финансового сектора Кабинета министров Украины.

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