Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

В Украине вырос показатель, который повлияет на все пенсии и индексации.

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Новый показатель изменит пенсии и индексации / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

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В мае средняя зарплата для исчисления пенсий выросла до 20 355 грн

С начала года показатель увеличился почти на 1 700 грн

Рост этого показателя влияет на размер пенсий

В мае вырос средний размер заработной платы, которая учитывается для исчисления пенсий. Сейчас он составляет 20 355 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Согласно постановлению ПФУ от 26 июня 2025 года, утвержден показатель средней заработной платы (дохода), с которой были уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" используется для расчета пенсий. В мае 2025 года этот показатель составил 20 355 гривен.

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Для сравнения, в апреле он составлял 19 856 гривен. То есть произошел рост на 499 гривен.

Кроме этого, в январе 2025 года средняя заработная плата для расчета пенсий была на уровне 18 660 гривен. Это означает, что за пять месяцев она выросла почти на 1 700 гривен.

Таким образом, чем выше показатель средней зарплаты, тем выше будет база расчета для пенсионных выплат. Это особенно важно для тех граждан, кто выходит на пенсию сейчас или в ближайшее время.

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Влияние на индексацию пенсий

Индексация пенсий проводится каждый год и предусматривает автоматическое повышение размера выплат. Формула расчета индексации учитывает два ключевых показателя:

50% уровня инфляции за предыдущий год;

50% среднего роста заработных плат за последние три года.

Поэтому чем активнее растут зарплаты в стране, тем существеннее будет повышение пенсий в последующие годы. Показатель в более 20 тысяч гривен в мае 2025 года может стать фактором более заметного повышения выплат в рамках следующей индексации.

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 25 июня Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июнь 2025 года. Дополнительные выплаты получили работающие пенсионеры - в июне им пересчитали надбавки с учетом апреля и мая.

Также с 1 июля администрирование всех социальных выплат в Украине передается Пенсионному фонду. Для получателей пособий ничего не изменится, изменения коснутся лишь внутренних процедур.

Кроме этого, украинцы со стажем 35 лет и средней зарплатой могут рассчитывать на пенсию 5269,9 грн. При 40 годах стажа - 6022,8 грн.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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