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До 4500 грн на каждого: кому и как будут выплачивать новую соцпомощь с 1 июля

Юрий Берендий
26 июня 2025, 21:16
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В Украине с 1 июля 2025 года стартует новый экспериментальный проект базовой социальной помощи для семей с низкими доходами, отметили в ПФУ.
До 4500 грн на каждого: кому и как будут выплачивать новую соцпомощь с 1 июля
Соцпомощь по-новому - украинцам будут выплачивать до 4500 грн ежемесячно / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • В Украине вводят новый проект предоставления социальной помощи украинцам
  • Как оформить новую помощь

С 1 июля 2025 года в Украине стартует новый экспериментальный проект по предоставлению базовой социальной помощи для семей с низкими доходами. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Помощь вводится в соответствии с постановлением Кабмина № 371 от 25 марта 2025 года, которым утвержден порядок реализации этого пилотного проекта.

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Кто сможет получить помощь

Выплаты с 1 июля будут получать семьи, которые на момент обращения уже являются получателями таких видов государственной поддержки:

  • помощи малообеспеченным семьям;
  • выплат на детей для одиноких матерей;
  • помощи на детей в многодетных семьях;
  • временной государственной помощи детям, чьи родители уклоняются от алиментов, не могут содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

А уже с 1 октября 2025 года к участию в проекте смогут присоединиться и другие лица или семьи, если они будут отвечать критериям материального положения и потребности в государственной поддержке, предусмотренным порядком.

Как определяют размер базовой социальной помощи

В Пенсионном фонде объяснили, что сумма базовой социальной помощи рассчитывается как разница между общим размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным доходом всей семьи.

"Размер базовой величины для расчета составляет 4500 гривен. Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100 процентов такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи), каждого ребенка в возрасте до 18 лет, лица с инвалидностью I или II группы, 70 процентов такой базовой величины - для каждого следующего члена семьи", - говорится в сообщении ПФУ.

Когда назначается выплата и на какой период

Как отметили в Пенсионном фонде, помощь предоставляется за полный месяц, в котором уполномоченный представитель семьи подал заявление, независимо от даты обращения. Выплата назначается на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением на все время действия экспериментального проекта - то есть на два года.

Как подать документы

Оформить помощь можно двумя способами:

  • Онлайн - через Единый государственный веб-портал электронных услуг Дія;
  • Офлайн - в бумажной форме, подав заявление в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации или проживания заявителя.

Выплаты для украинцев - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Киеве жители столицы и внутренне перемещенные лица смогут рассчитывать на дополнительную денежную поддержку в размере 48 тысяч гривен в год. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Также 25 июня 2025 года Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за текущий месяц. Часть пенсионеров получила надбавки, в частности работающие пенсионеры с учетом сумм за апрель и май.

В то же время в Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли фейковые сообщения, что якобы украинцам, которые не покидали страну после 24 февраля 2022 года, начисляют выплаты в размере 24 тысяч гривен. Такие утверждения не соответствуют действительности.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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